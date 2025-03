Hyökkääjä lähetti 180 miestä – yksi palasi verilöylystä takaisin

Venäläiskomentajat lähettivät 180 sotilasta hyökkäykseen kuudessa eri ihmisaallossa Klishtshiivkan kylän lähellä Itä-Ukrainassa. Tavoitteena oli vallata takaisin menetetyt asemat rautatien takana, kertoo brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen X-päivityksessään.

– Vain puolet ensimmäisestä aallosta selvisi, ja ainakin 165 sotilasta kuoli pian tämän jälkeen, hän kertoo viitaten venäläiseen BCh3-nimiseen Telegram-kanavaan.

Storm-V-rangaistusyksiköiden sotilaista koottu joukko oli jaettu kuuteen ryhmään, jossa jokaisessa oli 30 sotilasta. Storm-V-yksiköitä käytetään rintaman vaarallisimmissa osissa itsemurhatehtävissä.

Ukrainalaisten kerrotaan havainneen kyseisen joukon ensimmäisen ryhmän vasta junaradan kohdalla. Puolustaja avasi tulen, minkä seurauksena 16 venäläissotilasta kuoli raiteille, mutta 14 hyökkääjää pääsi etenemään vanhoihin asemiinsa.

– Tämän jälkeen ukrainalaiset osasivat odottaa jatkohyökkäyksiä. Venäläisten toinen ja kolmas aalto tuhottiin kokonaan, Telegram-kanava kertoo.

Samaan aikaan ukrainalaisten sabotaasi- ja tiedusteluryhmä pääsi ensimmäisessä aallossa läpimurtautuneiden venäläissotilaiden juoksuhautoihin ja surmasi venäläisryhmän komentajan. Ukrainalaiset ajettiin kuitenkin pois venäläisten asemista.

– Seuraavana aamuna venäläiskomentajat lähettivät jäljellä olevat kolme ryhmää yksi toisensa jälkeen hyökkäykseen, vaikka ukrainalaisten tiedettiin kuuntelevan radioviestintää ja tuoneen paikalle vahvistuksia, tankkeja ja raketinheittimiä. Yksikään näistä sotilaista ei päässyt läpimurtautuneiden tovereidensa luokse – kaikki kuolivat junaradan vierustalle.

Jäljellä olevat 14 venäläissotilasta taistelivat ukrainalaisten kanssa useiden päivien ajan, kunnes hyökkääjän sotilaita oli ensin jäljellä enää kolme ja lopulta vain yksi.

Viimeisen elossa olleen venäläissotilaan sanotaan jatkaneen taistelua vielä useiden päivien ajan, kunnes hänet lopulta saatiin evakuoitua omille linjoille.

1/ The area around the destroyed village of Klishchiivka in the Donetsk region has been the site of fierce fighting for months, in which hundreds of Russians have died. A Russian account illustrates the extreme losses that they are taking in the battle. ⬇️https://t.co/SrMUijzrdj

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) March 26, 2025