Hyökkääjä ansaitsee edelleen lähes puoli miljardia dollaria päivässä

Kiovan kauppakorkeakoulun selvityksen mukaan Venäjän talous on kaukana sellaisesta käännepisteestä, joka pakottaisi maan muuttamaan toimintaansa.

– Pakotteilla on vaikutuksensa Venäjän talouteen erityisesti ulkoisissa vaikutuksissa ja budjettituloissa, mutta maan talous ei ole lähellekään käännepistettä, joka pakottaisi sen lähiaikoina lopettamaan hyökkäysssotansa Ukrainaa vastaan. Tästä syystä Ukrainan liittolaisten tulisi tulevina kuukausina lisätä merkittävästi painettaan, todetaan selvityksessä.

Selvityksen mukaan ”öljypakotteilla on vaikutuksensa, mutta enemmän tarvitaan”.

-Kansainväliset pakotteet ovat huomattavasti vaikuttaneet Venäjän vientiin ja budjettiin. Vuoden 2023 ensimäisellä vuosineljänneksellä vientitulot olivat kolmanneksen pienemmät kuin vuoden 2022 alkupuoliskolla.

Venäjän öljytulot ovat nyt 46 prosenttia pienemmät kuin vuosi sitten eli ne ovat lähes puolittuneet. Aiemmin länsimaat kerryttivät Venäjän puskureiksi keräämiä valuuttavarantoja runsaasti.

Helmikuussa 2022 EU toi 4,1 miljoonaa barrelia päivässä venäläistä öljyä ja Iso-Britannia sekä Yhdysvallat 0,9 miljoonaa barrelia. Nyt kesäkuussa 2023 EU tuo 0,5 miljoonaa barrelia ja Iso-Britannia ja Yhdysvallat eivät lainkaan.

– Venäjä kuitenkin ansaitsee edelleen valtavia määriä rahaa öljyllä: 425 miljoonaa dollaria päivässä ajanjaksolla tammi-kesäkuu.

Länsimaiden öljypakotteet pakottivat Venäjän alentamaan öljyn hintaa ja tarjoamaan alennuksia, mutta vientivolyymi pysyi varsin ennallaan. Nyt venäläistä öljyä ostavat Intia ja Kiina, joiden osuus Venäjän öljynviennistä on lähes 60 prosenttia.

Erityisesti Intian merkitys on korostunut. Kun helmikuussa 2022 maa toi venäläistä öljyä 0,1 miljoonaa barrelia päivässä, oli tasan vuotta myöhemmin vastaava lukema 2,5 miljoonaa barrelia päivässä. Kiinan osuus on noussut puolesta miljoonan barrelista 1,5 miljoonaan barreliin päivässä.

Venäjän muut vientitulot ovat pudonneet vuodessa kolmanneksen. Kauppatase on edelleen positiivinen, mutta heikentynyt huomattavasti.

– Koska tuonti on pysynyt lähes pakotteita edeltävällä tasolla, tarkoittaa tämä kauppataseen huomattavaa heikentymistä — kauppataseen ylijäämä oli vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä 54,3 miljardia dollaria, kun vuotta aiemmin se oli 179,8 miljardia (laskua 70 prosenttia). Nykyinen ylijäämä on 20,2 miljardia dollaria, kun vuotta aiemmin se oli 147,6 miljardia (laskua 86 prosenttia).

Tämä näkyy Venäjän ruplan arvon heikkenemisessä. Nyt dollarilla saa 90 ruplaa ja eurolla 100 ruplaa, joten rupla on viime syksystä alkaen heikentynyt dollariin nähden 39 prosenttia ja euroon 47 prosenttia.

– Yhdessä vientitulojen kanssa pienentyneet valuuttatulot ovat merkittävä tekijä. Heikompi rupla lisää käänteisesti inflaatiopainetta, koska tuontitavaroiden hinnat nousevat.

Venäjä on vähentänyt menojaan, joten myös budjettivaje pienenee.

– Federaation budjettivaje hupeni huomattavasti tammikuusta huhtikuuhun 3,4 biljoonasta ruplasta 2,6 biljoonaan. Öljy- ja kaasutulot ovat vähentyneet noin 47 prosenttia vuoden 2022 alusta, mutta muut tulot ovat lisääntynyt ja viranomaiset ovat onnistuneet leikkaamaan julkisia menoja. Näin ollen ennustamme koko vuoden julkiseksi alajäämäksi noin viisi prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Kauppakorkeakoulu huomauttaa, että kun ”rahoitushaasteita on vähennetty, puskurivarat kestävät kauemmin”.

– Jos Venäjä onnistuu pitämään menonsa vakaasti nykytasossa, siirrot kansallisesta sijoitusrahastosta ja turvautuminen kotimaan velkaan ovat epätodennäköisiä lähikuukausina. Koska kansallinen sijoitusrahasto hyötyy heikomman ruplan arvovaikutuksista, kriittiset puskurivarat kestävät kauemmin kuin on oletettu.

Selvityksen mukaan Venäjän talous jatkaa elpymistään.

– Periaatteessa talous on lähellä elpymistään pakoteshokkia edeltävälle tasolle. Vuoden 2023 alkuneljänneksen bruttokansantuote on vain 1,8 prosenttia matalampi kuin vuosi sitten. Vaikka epäilyt venäläistietojen suhteet ovat oikeutettuja, muodustuu useista eri tunnusluvuista, taloudellinen akitiivisuus ja mielialamittaukset mukaan lukien, yhtenäinen kuva.

Here are 10 interesting facts about the Russian economy based on @KSE_Institute reports.

1. Russia's GDP contracted only 1.8% year-over-year in Q1 2023, showing resilience to sanctions.

2. Its current account surplus fell sharply from $147.6B in H1 2022 to $20.2B in H1 2023 1/ pic.twitter.com/0jy0vfbZkK

