Hybridiasiantuntijan pysäyttävä arvio: Iskuilla valmistellaan mahdollisia sotatoimia

Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen yhtyy puolalaiskenraalin arvioon, jonka mukaan Venäjä valmistelee sabotaasi-iskuillaan maaperää mahdollisille sotatoimille Puolaan.

– Kyllä, tässä on mielestäni väistämättä kyse siitä, Savolainen kommentoi asiaa Verkkouutisille.

Verkkouutiset kertoi Puolan asevoimien yleisesikuntapäällikön, kenraali Wieslaw Kukulan julkisuudessa esittämästä näkemyksestä tässä jutussa.

Puolan rautateillä tapahtui kuluneella viikolla sabotaasi-iskuja. Rataosuudella, jota pitkin kulkee merkittävä osa Ukrainaan menevästä avusta, tapahtui räjähdys. Puolassa on tunnistettu kaksi henkilöä, joiden epäillään olevan iskun takana. Heillä on kytköksiä Venäjän tiedustelupalveluun.

Puolassa on puhuttu avoimesti maan olevan hybridihäiriköinnin kohteena. Sotaa edeltävässä tilassa, jossa testataan poliitikkojen ja viranomaisten kykyä reagoida.

Savolainen tulkitsee tilannetta samoin.

– Ensiksikin tässä halutaan horjuttaa lännen tukea Ukrainalle, koska Venäjän tavoitteena on valloittaa Ukraina.

Lisäksi Savolainen on jo aiemmin viitannut Venäjän ulkopoliittiseen doktriiniin, jonka mukaan maa käy sotaa länttä vastaan kaikin keinoin ja on vain päätöskysymys, milloin asevoimat otetaan mukaan.

Savolainen korostaa myös, että Puolan iskut pitäisi nähdä osana ”suurta kokonaisuutta”. Oli kyse sitten drooneista, kaapelikatkoista, sähköverkon häiriöistä tai sabotaasista rautateillä.

– Ja tätä me emme täysin ymmärrä.

Savolaisen mukaan kyse on ”sarjakokeista”, joilla pyritään testaamaan, minkälaisilla teknisillä keinoilla kyetään aiheuttamaan länsimaissa vahinkoa ja kuinka näihin reagoidaan.

– Ne ovat testejä, joilla pyritään samalla totuttamaan meitä siihen, että tällaisia nyt vain tapahtuu. Jonain päivänä saattaa tulla sitten korkean intensiteetin isompi operaatio, jossa tämänkaltaisia iskuja tapahtuu samanaikaisesti eri puolilla Eurooppaa.

Tällainen isompi operaatio tai vakava isku voisi Savolaisen mukaan tapahtua ”tarkoituksenmukaisena hetkenä”, jolloin Euroopan tulisi tehdä joku iso päätös. Huomio kääntyy sisäänpäin, kun järjestelmät jumittuvat.

Savolainen patistaa Euroopan turvallisuus- ja tiedusteluviranomaisia nykyistä selvästi nopeampaan ja avoimempaan yhteistyöhön. Tiedon pitäisi liikkua liukkaasti ja tekijä kyetä nimeämään tarvittaessa parissa päivässä.

– Jos sähköt ovat poikki useita päiviä, tähän on saatava selitys. On pakko pystyä osoittamaan, kuka tämän aiheutti. Muuten tämä kääntyy niin, että ihmiset eivät enää luota poliittiseen järjestelmäämme.