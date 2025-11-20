Huumekartellit opettelevat droonien taktiikkaa Ukrainalta

Lokakuussa 2025 kolme improvisoitua räjähdedroonia tuhosi kuusi ajoneuvoa Meksikon syyttäjänviraston edessä Tijuanassa. Meksikon hallituksen viranhaltijat vahvistivat, että hyökkäys oli huumekartellin järjestämä ja suunnattu sieppauksia tutkivaa yksikköä vastaan.
Kyseessä on viimeisin julkistettu kartellien FPV-drooneilla toteuttama hyökkäys, joka on kopioitu Ukrainassa käynnissä olevasta sodasta. Heinäkuussa 2025 Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU aloitti yhteistutkinnan Meksikon tiedusteluviranomaisten kanssa saatuaan varoituksen, jonka mukaan Latinalaisen Amerikan huumekartellien jäseniä on liittynyt Ukrainan ulkomaisten vapaaehtoisten yksiköihin saadakseen koulutusta FPV-droonien käytössä.
Jo viime helmikuussa kaksi meksikolaissotilasta ja yksi poliisi haavoittuivat kartellin FPV-drooneilla toteuttamassa hyökkäyksessä Chihuahuassa. Pommeja pudottavilla drooneilla tehtyjen hyökkäysten määrä kasvoi Meksikon viranomaisten mukaan yli 260:een jo vuonna 2023.
Rajan yli toimivien rikollisjärjestöjen aiheuttama drooniuhka on pakottanut myös Yhdysvallat lisäämään ilmatilansa suojaamista. Vuonna 2024 Yhdysvaltojen kongressille ilmoitettiin, että rajan yli lentää yli tuhat droonia kuukaudessa. Marraskuussa 2025 senaatin tiedustelukomitean puheenjohtajan mukaan droonien lennot rajan yli ovat yhä kasvussa.
Yhdysvaltain kotimaan puolustuksesta vastaava sotatoimialueen johtoporras USNORTHCOM on perustanut nopean toiminnan yksiköitä, jotka on varustettu droonien torjunnan kalustolla suojaamaan asevoimien tukikohtia ympäri maata. Rajavalvonnan ja raja-alueen turvallisuuden parantamiseksi Draganfly julkisti Arizonassa pidetyssä rajaturvallisuuskokouksessa Outrider-monitoimidroonin. Se on suunniteltu lisäämään rajavartijoiden valvontakykyjä syrjäseuduilla, joita kartellit käyttävät rajan ylityksiin.