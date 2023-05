HUS laajentaa etävastaanottoa – lääkäriin videon välityksellä

HUS on päättänyt laajentaa etävastaanottokäytäntöjä. Palvelu tarjoaa Päivystysavun kautta hoitoon haketuville mahdollisuuden lääkärin tapaamiseen videon välityksellä. Päivystyksen etävastaanotot laajentuvat Lohjalle, Porvooseen sekä Raaseporiin.

Hoitoa joustavoittavaa etävastaanottomahdollisuutta on mahdollista tiedustella päivystysavun maksuttomasta numerosta, jossa sairaanhoitaja suosittelee jatkotoimenpiteet hoidon tarpeen mukaisesti. Jos etävastaanotto soveltuu oireisiin, tilanteeseen ja potilaan toiveisiin, toteutetaan lääkärin tapaaminen videon välityksellä terveydenhuollon asiakasportaali Maisassa.

Palvelun laajentamisen taustalla ovat Jorvin, Peijaksen ja Hyvinkään yhteispäivystyksissä toteutetun pilottihankkeen näytöt korkeasta potilastyytyväisyydestä ja laadukkaista hoitotuloksista. HUSin tutkimuksen mukaan 96 prosenttia potilaista arvioi saaneensa palvelusta tarvitsemansa avun. 97 prosenttia kertoi lääkärin tapaamisen onnistuneen videon välityksellä helposti ja vaivattomasti.

– Havaitsimme etävastaanoton tarjoavan laadukkaan palvelun potilaille, joiden tilanne ei edellytä käyntiä fyysisessä päivystyksessä. Monet asiakkaat osaavat tätä arkea helpottavaa palvelua jo pyytää ja olen erittäin tyytyväinen sen laajenemisesta uusille alueille. Tekemämme tutkimus osoitti, että pystymme tunnistamaan Päivystysapuun soittavien potilaiden hoidon tarpeen hyvin täsmällisesti. Takaamme potilasturvallisuuden muun muassa ohjaamalla oirekriteeristömme mukaisesti tietyt potilaat paikan päälle päivystykseen, tutkimukseen ja hankkeen toteutukseen osallistunut osastonylilääkäri Arja Kobylin kertoo.

Palvelu on tarkoitettu yli 16-vuotiaille ja sen tarkoituksena on edistää osaltaan hoitohenkilökunnan ajankäytön optimointia sekä lisätä etätyömahdollisuuksia. Etävastaanottomahdollisuus on saatavilla perjantaisin kello 16–22, lauantaista sunnuntaihin kello 8–22 ja arkipyhinä.