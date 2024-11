Hurjat huhut Venäjältä: Useita armeijan komentajia pidätetty rintamalla

Venäjällä leviävien väitteiden mukaan useita Venäjän asevoimien 3. kaartin armeijan joukkojen komentajia on joko pidätetty tai erotettu tehtävistään Siverskin suunnalla Itä-Ukrainan Donetskin alueella.

Asiasta on kerrottu suosituilla sotabloggarikanavilla. Esimerkiksi Wagner-palkkasoturijoukkoihin aiemmin kytketty yli 1,3 miljoonan seuraajan Rybar kuvailee uutisia odottamattomiksi ja yllättäviksi. Päivityksessä annetaan ymmärtää, että kyse on positiivisesta käänteestä, jossa kyvyttömät upseerit saavat vihdoin ansionsa mukaan. Rybarin rintamauutisissa on tämän tästä kritisoitu epäonnistuneita komentajia.

Päivityksen mukaan kyse on prikaatien ja pataljoonien komentajista. Joitain on pidätetty ja toisia taas erotettu tehtävistään tai siirretty toisiin tehtäviin. Taustalla väitetään olleen valehtelu sodanjohdolle.

Tunnettu Ukrainan sodan kommentaattori, FPRI-ajatushautomon vanhempi tutkija Rob Lee on koonnut eri Telegram-kanavien tietoja X:n ketjuunsa (alla).

Sotabloggarien mukaan lähtöpassit saaneet komentajat ovat muun muassa raportoineet ylemmilleen palturia joukkojensa etenemisestä Siverskissä. Upseerien kerrotaan myös väärinkäyttäneen Venäjän Spetsnaz-erikoisjoukkoja etulinjan aukkojen täyttämiseen. Tämän kerrotaan johtaneen tappioihin, jotka olisi voitu välttää.

Todellisuutta ruusuisempien tietojen raportointi ylöspäin komentoketjussa on Ukrainasta kuullun perusteella Venäjän asevoimissa varsin tyypillistä.

Ukrainan asevoimat on kertonut torjuneensa viime viikolla Siverskin suunnalla suurimman venäläishyökkäyksen pitkään aikaan. Hyökkääjän on väitetty kärsineen hyökkäyksessä suuria tappioita. Ukrainalaisten mukaan laajalla hyökkäyksellä ei saavutettu mitään.

The Ok SpN channel says that commanders in Siversk also misused spetsnaz formations as fire fighting units to plug gaps and compensate for poor command decisions, which led to unnecessary losses. 2/https://t.co/sTyI61Q7Mw pic.twitter.com/7w9IrP5DJQ

— Rob Lee (@RALee85) November 18, 2024