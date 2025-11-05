Hurja havainto Venäjältä – ”Sotilaan palvelusaika on nyt noin kuukausi”

Venäläinen toisinajattelija ja Omskissa perustetun OGO-aktivistiryhmän perustaja Daniil Tshebikin kertoo pysäyttäviä lukuja Ukrainan rintamalla kaatuneista venäläisistä.

Tshebikin sanoo varmistaneensa kuukauden aikana peräti 150 kaatuneen tiedot yksin Omskista ja kaupungin lähialueilta. Hän huomauttaa vertailun vuoksi, että kuolonuhreja oli siellä saman verran täysimittaisen hyökkäyssodan koko ensimmäisen vuoden aikana.

– Miksi näin on käynyt? Venäjän armeijan sotilaan keskimääräinen ”palvelusaika” on nyt kuukauden luokkaa, Tshebikin lataa.

Sotaa vastustava aktivisti on jakanut X:n päivityksessään kuvia venäläisten sotilaiden karuista tarinoista. Hän sanoo niiden toistavan samaa kaavaa.

– Teki sopimuksen lokakuussa, kuoli marraskuussa. Astui palvelukseen joulukuussa, kuoli tammikuun 9. päivänä. Astui palvelukseen ennen uutta vuotta, ei kontaktia tammikuun jälkeen. Kuolinilmoitus saapui vasta kymmenen kuukautta myöhemmin, Tshebikin siteeraa.

Hän luonnehtii sotaa Venäjän oman väestön hävittämiseksi.

– Ja miksi? Jotta saisimme kaapattua lisää neliökilometrejä.

Toisessa päivityksessään Tshebikin toteaa OGO:n julkaisevan joka päivä 20-30 sodassa kaatuneen venäläisen nimeä pelkästään Omskista. Hän kehottaa seuraajiaan kuvittelemaan, kuinka paljon uhreja on koko maassa.

– Sopimusten [sotilaiksi] allekirjoittajien elinikä lyhenee vuosista ja kuukausista kirjaimellisesti viikkoihin.

Aktivisti kutsuu diktaattori Vladimir Putinia ”Venäjän teloittajaksi”.

За месяц верифицировал больше 150 новых фамилий погибших с Омска и области. Для сравнения, примерно столько же погибло за целый год вторжения, с февраля 2022 по февраль 2023. Почему так? Средний срок «службы» бойца армии РФ сейчас около месяца. Почитайте эти истории, все как…