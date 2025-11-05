Verkkouutiset

Aktivisti on jakanut tarinoita venäläisten sotilaiden karuista kohtaloista. Kuvakaappaus/X

Hurja havainto Venäjältä – ”Sotilaan palvelusaika on nyt noin kuukausi”

Ihmisoikeusaktivistin mukaan Moskova hävittää omaa väestöään Ukrainassa.
Venäläinen toisinajattelija ja Omskissa perustetun OGO-aktivistiryhmän perustaja Daniil Tshebikin kertoo pysäyttäviä lukuja Ukrainan rintamalla kaatuneista venäläisistä.

Tshebikin sanoo varmistaneensa kuukauden aikana peräti 150 kaatuneen tiedot yksin Omskista ja kaupungin lähialueilta. Hän huomauttaa vertailun vuoksi, että kuolonuhreja oli siellä saman verran täysimittaisen hyökkäyssodan koko ensimmäisen vuoden aikana.

– Miksi näin on käynyt? Venäjän armeijan sotilaan keskimääräinen ”palvelusaika” on nyt kuukauden luokkaa, Tshebikin lataa.

Sotaa vastustava aktivisti on jakanut X:n päivityksessään kuvia venäläisten sotilaiden karuista tarinoista. Hän sanoo niiden toistavan samaa kaavaa.

– Teki sopimuksen lokakuussa, kuoli marraskuussa. Astui palvelukseen joulukuussa, kuoli tammikuun 9. päivänä. Astui palvelukseen ennen uutta vuotta, ei kontaktia tammikuun jälkeen. Kuolinilmoitus saapui vasta kymmenen kuukautta myöhemmin, Tshebikin siteeraa.

Hän luonnehtii sotaa Venäjän oman väestön hävittämiseksi.

– Ja miksi? Jotta saisimme kaapattua lisää neliökilometrejä.

Toisessa päivityksessään Tshebikin toteaa OGO:n julkaisevan joka päivä 20-30 sodassa kaatuneen venäläisen nimeä pelkästään Omskista. Hän kehottaa seuraajiaan kuvittelemaan, kuinka paljon uhreja on koko maassa.

– Sopimusten [sotilaiksi] allekirjoittajien elinikä lyhenee vuosista ja kuukausista kirjaimellisesti viikkoihin.

Aktivisti kutsuu diktaattori Vladimir Putinia ”Venäjän teloittajaksi”.

