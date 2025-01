Huomioi nämä talvilomareissussa autolla

Moni suomalainen suuntaa talvilomakaudella autonsa nokan kohti pohjoisen Suomen hiihtokeskuksia ja mökkejä. Talviolosuhteissa pienetkin viat saattavat aiheuttaa suuria ongelmia, ja esimerkiksi akun hyytyminen tai öljyn loppuminen voi pysäyttää matkan hetkessä.

Muutamat yksinkertaiset tarkistukset autosta kannattaa tehdä ajoissa. Näin varmistat, että matkasi sujuu turvallisesti ja ilman ylimääräisiä murheita, sanoo Öljypiste-yhtiö.

Moottoriöljy ja nesteet

Talvella moottori joutuu koville, sillä kylmissä olosuhteissa moottoriöljy jäykistyy, mikä vaikeuttaa moottorin käynnistämistä ja voitelua.

Ennen matkaa kannattaa varmistaa, että autossa on oikeanlainen talviolosuhteisiin sopiva moottoriöljy, ja sen määrä on oikea. Myös jäähdytysnesteen pakkaskestävyys on tärkeää tarkistaa – sen tulisi kestää vähintään -40 °C lämpötiloja.

Lasinpesuneste unohtuu monelta matkailijalta, mutta se on yksi tärkeimmistä lomamatkan tarvikkeista. Suolatuilla teillä ja sään ollessa plussalla lasinpesunestettä kuluu yllättäviä määriä.

Kesäkäyttöön tarkoitettu neste myös jäätyy pakkasella, joten varmista, että säiliö on täynnä pakkaskestävää pesunestettä, muuten riskinä on vähintään lasinpesurin toimimattomuus ja pahimmillaan koko lasinpesunestesäiliön halkeaminen.

Öljynvaihto ja nesteiden tarkistus ovat nopeita ja edullisia toimenpiteitä, jotka voivat pelastaa lomamatkasi, huoltoa ei kuitenkaan kannata jättää viimeiselle parille päivälle ennen matkaa, varoittaa Öljypisteen asiakaspalvelupäällikkö Lasse Avovaara.

Akun kunto

Pakkanen rasittaa akkua, ja varsinkin vanhat akut voivat hyytyä kovemmilla pakkasilla kokonaan. Jos akku on yli neljä vuotta vanha tai jos auton käynnistäminen tuntuu hidastuvan, kannattaa harkita akun vaihtoa, tai vähintään kuntotestausta ennen talvilomareissua.

Matkalle lähtiessä kannattaa myös varautua yllättäviin tilanteisiin pakkaamalla mukaan käynnistyskaapelit tai käynnistysboosteri, jos sellainen löytyy. Näin et jää tien päälle, vaikka ongelmia ilmaantuisi.

Renkaiden kunto ja paineet

Renkaiden kunto on yksi tärkeimmistä turvallisuustekijöistä talvikeleillä. Tarkista talvirenkaiden kunto ennen lähtöä.

Kitkarenkaissa oleellisinta on renkaiden ikä, koska rengas kovettuu ajan myötä. Nastarenkaissa kannattaa tarkistaa nastojen määrä.

Rengaspaineet kannattaa tarkistaa ennen lähtöä. Pakkasessa renkaiden paine laskee, ja ero lämpimässä tallissa täytetyn ja Lapin pakkasessa seisovan auton renkaiden paineissa voi olla yllättävän suuri.

Huomioi myös autoon pakattavan kuorman määrä, rengaspaine suositukset eri kuormille löytyvät yleensä auton polttoainetankin luukusta tai kuljettavan oven pielestä, vinkkaa Avovaara.

Valot ja pyyhkijänsulat

Lapin tiet ovat pitkiä ja usein valaisemattomia. Varmista lähtiessäsi, että kaikki auton valot toimivat.

Lisäksi kannattaa tarkistaa pyyhkijänsulat. Kuluneet sulat jättävät tuulilasiin raitoja, mikä heikentää näkyvyyttä entisestään. Vanhojen sulkien kumi voi revetä helposti, jos pyyhkijänsulat ovat jäätyneet kiinni ja niillä yritetään pyyhkiä lasia.

Varusteet mukaan

Ajomatkalla voi kohdata yllättäviä tilanteita, joten autoon kannattaa pakata mukaan talvikeleille sopivia varusteita. Näitä ovat esimerkiksi:

• Lumiharja auton puhdistamiseen

• Lapio mahdollisiin lumitöihin

• Taskulamppu

• Lasinpesunestettä

• Lisäöljyä

Näillä varusteilla selviät, vaikka matka hetkellisesti katkeaisikin. Myös vararengas ja siihen liittyvät työkalut on hyvä tarkistaa ennen lähtöä.