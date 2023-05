Huomenna on viimeinen veroilmoittamisen määräpäivä

Reilun kahden miljoonan palkansaajan ja eläkeläisen pitää tarkistaa ja tarvittaessa täydentää esitäytetty veroilmoitus viimeistään huomenna tiistaina 23. toukokuuta.

– Viimeistään nyt on aika käydä varmistamassa, että veroilmoituksessa kaikki on kunnossa. Me Verohallinnossa saamme paljon tietoja automaattisesti, mutta jokaisen vastuulla on tarkistaa, että ne ovat oikein. On myös monia vähennyksiä, jotka pitää itse muistaa täydentää veroilmoitukseen, jotta niistä saa verohyödyn irti tänä vuonna, sanoo johtava veroasiantuntija Mervi Hakkarainen.

Suosituimpia verovähennyksiä ovat kodin ja työpaikan väliset matkakulut, kotitalousvähennys ja tulonhankkimismenot.

– Moni palkansaaja teki viime vuonna etätöitä, joten kannattaa tarkistaa, onko oikeutettu työhuonevähennykseen. Se kuuluu tulonhankkimismenoihin. Etäily on saattanut vaikuttaa myös kodin ja työpaikan välisten matkakulujen määrään, Hakkarainen sanoo.

Veroilmoituksen tarkistaminen ja täydentäminen onnistuu helpoiten OmaVerossa. Jos veroilmoituksessa on vielä täydennettävää, käytännössä ainoa mahdollisuus saada muutokset tehtyä ajoissa on toimia sähköisesti OmaVerossa. Paperilomakkeiden täytyy olla perillä Verohallinnossa määräpäivään mennessä.

OmaVeroon ei kannata mennä hakukoneen linkkien kautta, vaan kirjoittamalla palvelun osoite www.omavero.fi suoraan selaimen osoiteriville.

– Erilaisten huijausten varalta pitää olla tarkkana, sillä monenlaisilla huijausviesteillä ja -sivustoilla yritetään nyt kalastella henkilö- ja pankkitietoja, Hakkarainen muistuttaa.

Menikö määräpäivä jo?

Verohallinto muistuttaa, että vähennysten lisäksi myös viime vuoden tulot pitää ilmoittaa viimeistään omana veroilmoituksen tarkistamisen määräpäivänä. Esimerkkejä itse ilmoitettavista tuloista ovat Airbnb- ja muut vuokratulot. Myös virtuaalivaluutoista saadut tulot pitää ilmoittaa itse.

– Jos veroilmoitusta korjaa myöhässä, voi joutua maksamaan myöhästymismaksun tai veronkorotuksen. Jos oma määräpäivä ehti kuitenkin jo mennä, kannattaa edelleen käydä mahdollisimman nopeasti täydentämässä veroilmoitusta OmaVerossa, Hakkarainen neuvoo.

Suurimmalle osalle riittää se, että käy tarkistamassa veroilmoituksen tiedot. Viime vuonna vain noin neljänneksen eli 1,5 miljoonan henkilön piti täydentää veroilmoitustaan.

– Vaikka osalla ihmisistä veroilmoituksen täydentäminen saattaakin jäädä viime tippaan, suuri enemmistö hoitaa veroasiat kuntoon hyvissä ajoin, Hakkarainen sanoo.