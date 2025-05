Huoltamaton moottoripyörä voi viedä hengen

Oikeanlainen moottoripyörän keväthuolto on tärkeää turvallisuuden ja vahinkojen ennaltaehkäisyn kannalta. Huoltamaton moottoripyörä vaarantaa ajajan ja voi käydä kukkarolle kalliiksi, muistuttaa vakuutusyhtiö Pohjantähti tiedotteessa.

– Talvisäilytyksessä esimerkiksi jarrupalat voivat ruostua, akku tyhjentyä ja polttoaine vanhentua – nämä voivat aiheuttaa käyttökatkoksia sekä myös onnettomuuksia. Tyypillisiä talven jälkeisiä ongelmia ovat myös laakereiden vauriot ja renkaiden muodonmuutokset.

Pohjantähti on laatinut listan asioista, jotka motoristin kannattaa tarkistaa.

Ennen ajokauden alkua on tärkeää varmistaa, että ajovarusteet ovat kunnossa ja sopivia. Samalla kannattaa tarkistaa ajoneuvon jarrut ja ketjut, sillä ruostuminen voi heikentää jarrutustehoa. Myös renkaiden ja laakereiden kunto on syytä tutkia huolellisesti, koska pitkä seisonta-aika saattaa aiheuttaa vaurioita. Renkaiden ilmanpaineet on hyvä tarkistaa ennen liikkeellelähtöä.

Akku kannattaa ladata tai tarvittaessa vaihtaa, sillä heikko akku voi estää käynnistymisen kokonaan. Tarkista myös polttoaineen ja öljyn kunto, koska vanhentunut bensiini voi tukkia moottorin.

Tärkeää on myös varmistaa, että vakuutusturva on voimassa. Vakuuttamattomalla ajoneuvolla ajaminen voi käydä kalliiksi.

Pohjantähden korvausasiantuntija Katariina Pakkala toteaa, että ajotuntuma voi olla monella talven jäljiltä kateissa.

– Moottoripyörään ja sen hallintaan kannattaa ottaa rauhassa tuntumaa ennen vauhdin kasvattamista tai tiukkoja kanttauksia mutkissa. Kauden alun tyypillinen vahinko on tieltä suistuminen tai kaatuminen kaarteessa. Mutkissa oleva irtosora on vaarallista, Pakkala sanoo.

Moottoripyöräkauden vilkastuessa on hänen mukaansa tärkeää kiinnittää huomiota paitsi kuljettajien ajotaitoon, myös muiden tienkäyttäjien ennakointiin ja havaintokykyyn. Oikea tilannenopeus, päihteettömyys ja tarkkaavaisuus ovat keskeisiä tekijöitä vakavien onnettomuuksien ehkäisyssä.

– Moottoripyöräilijöiden pitää olla valppaina, koska aina autoilijat eivät havaitse lähestyvää pyörää. Autoilijat saattavat aiheuttaa moottoripyöräilijöille äkkinäisiä tilanteita, jos he eivät seuraa tarpeeksi liikennettä peileistä ja myös kääntämällä päätä. Moottoripyöräilijä saattaa jäädä helposti niin sanottuun kuolleeseen kulmaan, muistuttaa Pakkala.