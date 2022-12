Huoli Venäjällä: Pystyykö Ukraina iskemään Siperiaan?

Ukrainan on kerrottu tehneen alkuviikolla kolme iskua pitkän kantaman lennokeilla Venäjällä sijaitseviin lentotukikohtiin. Aihetta on käsitelty myös Venäjän päätelevisiokanava Rossija 1:n keskusteluohjelmassa.

Propagandisti Olga Skabejevan juontamassa 60 minuuttia -ohjelmassa pohdittiin, onko Ukrainalla kyky iskeä jo Siperiaan asti. Keskustelun taustalla näytettiin Financial Timesin juttua, jonka mukaan mikään osa Venäjää ei ole enää turvassa Ukrainan vastatoimilta. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä jutussa.

Venäjän television keskustelussa muistutettiin, että Siperiaan iskemiseen Ukrainalla ei ole riittävän tehokkaita ohjuksia tai pommittajia. Asiantuntija kuitenkin varoittaa sabotaaseista.

– Kyllä, tällaiset sabotaasitekoja voidaan tehdä. Itse asiassa sellaista uhkaa ei pidä aliarvioida. Luulen Venäjällä olevan tarpeeksi ihmisiä, jotka tuntevat sympatiaa Ukrainaa kohtaan, asiantuntija sanoo ja viittaa ”etnisesti ukrainalaisiin” ja pakolaisiin.

Russian state TV in February: Kyiv will be ours in three days!

Russian state TV in December: They couldn't hit targets in Siberia, could they? pic.twitter.com/y0OdxjPQrn

— Francis Scarr (@francis_scarr) December 8, 2022