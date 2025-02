Huoli leviää: Vastamelukuulokkeet voivat vaurioittaa kuuloasi

Vastamelukuulokkeiden käyttö voi aiheuttaa kuulemisen ja kuullun ymmärtämisen ongelmia nuoremmille sukupolville. Asiasta kertoo brittilehti Telegraph.

Britannian julkisessa terveydenhuollossa on havaittu, että yhä nuoremmat ihmiset hakeutuvat vastaanotolle kuulossa havaittujen ongelmien vuoksi. Heitä tutkiessa on ilmennyt, että nuorten kuulo on sinänsä normaali, mutta heillä on vaikeuksia ymmärtää kuulemaansa.

Asiantuntijat arvelevat, että ilmiö on seurausta viime vuosina yleistyneestä vastamelukuulokkeiden käytöstä. Vastamelukuulokkeiden toimintamalli perustuu siihen, että ne peittävät alleen ympäristöstä kuuluvat äänet. Kuulokkeiden runsaan käytön seurauksena voi syntyä tilanne, jossa aivojen on entistä vaikeampi erottaa sanoja ja ääniä muusta taustamelusta niissäkin tilanteissa, joissa kuulokkeita ei käytetä.

Vastamelukuulokkeiden yhteydestä edellä mainittuihin häiriöihin ei ole tieteellistä tutkimusta. Asiantuntijat kuitenkin toivoisivat, että asiaa selvitettäisiin.