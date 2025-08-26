Huoli läheisistä lisää poliisitehtäviä, ilmoituksia tulee nyt tauotta

Kasvanut huoli läheisistä ja ystävistä on näkynyt poliisitehtävissä viime aikoina, Itä-Uudenmaan poliisilaitos tiedottaa.

Viime viikonloppuna Itä-Uudenmaan poliisilla oli reilut 800 hälytystehtävää, mikä on ajankohtaan nähden tavanomainen määrä. Tehtävissä korostuivat yksilön suojaan liittyvät hälytystehtävät, huoli-ilmoitukset ja näihin liittyvät etsinnät ja tarkastukset.

Poliisin mukaan ilmoituksia on tehty, kun esimerkiksi naapuriin tai sukulaiseen ei ole saatu yhteyttä hetkeen syystä tai toisesta.

– Poliisin apuun turvaudutaan näissä tilanteissa hyvin usein, kertoo komisario Tomi Salosyrjä tiedotteessa.

Myös erilaisiin chat-palveluihin ja some-alustoille tehtyjä kirjauksia selvitellään hälytystoiminnan puitteissa, kun palveluiden käyttäjät törmäävät mielestään huolta aiheuttaviin viesteihin ja ilmoittavat asiasta hätäkeskukseen.

Poliisin tehtäväksi jää usein selvitellä, kuka apua mahdollisesti tarvitsee ja missä henkilö saattaisi olla. Myös tällaisia tapauksia tuli Itä-Uudenmaan poliisin selvitettäväksi viikonlopun aikana.

– Erityistä huolta aiheuttavat poliisinkin asiakkaaksi päätyvät lapset ja nuoret. Viikonlopun aikana oli useammin kuin kerran esillä tilanne, missä hyvin nuoret lapset oireilivat aggressiivisesti.

Pyynnöt poliisille tulevat lasten ja nuorten sijoituspaikoista, vanhemmilta ja muilta viranomaisilta.

– Tehtäviä on hoidettava erityisellä huolellisuudella ja hyvässä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Tehtävät vievät paljon aikaa hälytyspartioilta, mikä puolestaan vähentää poliisin voimavaroja tehdä esimerkiksi yleisten paikkojen järjestyksenvalvontaa, Salosyrjä jatkaa.

Joskus viranomaisille tehdyt ilmoitukset osoittautuvat perättömiksi. Esimerkiksi valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kertoi aiemmin elokuussa, että hänestä on tehty perättömiä huoli-ilmoituksia terveydenhuoltoon. Purran mukaan kiusanteko on jatkunut jo vuosien ajan.