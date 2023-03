Huoli heräsi Kremlissä: Ukrainan sanotaan valmistautuvan laajaan lennokkisotaan

Ukrainan asevoimien väitetään ostaneen suuren määrän kiinalaisia komponentteja lennokkejaan varten.

CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelman neuvonantaja Samuel Bendett on jakanut Twitterissä kuvakaappauksen (jutun alla) Kreml-mielisen Telegram-kanavan kirjoituksesta.

Sen mukaan ”ukrainalaiset asevoimien edustajat ovat viime aikoina ostaneet Kiinan markkinoilta lähes kaikki lennokkikomponentit – noin 50 000–100 000 lennokkiyksikköä varten. He ovat kouluttaneet jo yli 1 000 lennokkioperaattoria. He tekevät näistä droneista kamikaze-lennokkeja, joihin on kiinnitetty rakettitoimisten sinkojen kranaatteja tai sirpalekäsikranaatteja”.

Romanov-niminen venäläinen sotabloggari ja sotilas kertoi hiljattain Telegram-kanavallaan, kuinka Ukrainan joukot ovat tuhonneet viime aikoina useita venäläisiä panssarivaunuja tämänkaltaisilla lennokeilla.

Pro-Kremlin Telegram: "Recently, the Ukrainian military buyers have bought up almost the entire market of FPV components in China – for around 50-100,000 quadcopter units. They already trained more than a 1000 FPV operators. They turn these drones into kamikazes with a grenade… pic.twitter.com/SSimDzHVQz

