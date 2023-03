Lennokit iskivät – viisi Venäjän panssarivaunua tuhoutui

Romanov-niminen venäläinen sotabloggari ja sotilas kertoo Telegram-kanavallaan, kuinka Ukrainan joukot ovat tuhonneet viime aikoina useita venäläisiä panssarivaunuja lennokeilla, joihin on kiinnitetty rakettitoimisten sinkojen kranaatteja.

Hän on jakanut sosiaalisessa mediassa kiertävän videon (jutun alla), joka näyttää ukrainalaisten lennokkihyökkäyksien aiheuttamaa tuhoa Ukrainan rintamalla.

Wartranslated-sivuston englanniksi kääntämä video näyttää kaksi täysin tuhoutunutta venäläistä panssarivaunua.

– Se savuaa edelleen, Romanov toteaa tankinraadon vieressä.

Videolla näkyy myös toinen tuhoutunut panssarivaunu, jonka tykkitorni on irronnut räjähdyksessä. Vaunun alla näkyy iskun jättämä kraateri, ja moottori on täysin käyttökelvoton.

Maastossa näkyy tankeista irronneita palasia ja osia. Maassa näyttää lojuvan myös ammuksia.

– En ymmärrä, miksi meillä ei ole tällaisia aseita, hän sanoo.

Romanovin mukaan kolme muuta venäläistä tankkia tuhottiin aikaisemmin samalla menetelmällä.

Russian soldier demonstrates the results of an attack of a Ukrainian FPV-drone with an RPG round attached to it, which completely destroyed two tanks. He adds that another three tanks were destroyed before with the same method. pic.twitter.com/Ji481YfRrY

— Dmitri (@wartranslated) March 13, 2023