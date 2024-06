Ydinaseilla uhkaileva Vladimir Putin nauraa huippututkijan mukaan lännelle

Brittiläisen IISS-tutkimuslaitoksen strategian ja aseriisunnan entinen johtaja William Alberque sanoo, että Venäjän diktaattori Vladimir Putin näkee lännen yhä heikkona.

Huippututkijan mukaan Putinille on muodostunut kuva, että lännessä pelätään kuollakseen ydinaseita. Tätä ajattelua myös länsijohtajien puheet ovat vahvistaneet.

– Yhdysvaltain presidentti, (YK:n) pääsihteeri ja kaikki puhuvat eskalaatiosta ja pelkäävät, että Venäjä käyttää ydinaseita, Alberque sanoo jutun alla olevassa videohaastattelussa.

Tästä Putin on Alberquen mukaan oppinut sen, että uhkailulla länsi perääntyy. Koko strategia perustuu siihen, että länsi alkaa itse toimimaan Venäjän toiveiden mukaisesti ja rajoittamaan omaa käyttäytymistä.

– Kun esimerkiksi aloimme tukemaan sodassa Ukrainaa, USA sanoi välittömästi ettemme tee sitä, tätä ja tuota. Se kertoo Venäjälle, että olemme peloissamme ja heikkoja. Jos sen sijaan sanottaisiin, että kaikki vaihtoehdot ovat pöydällä, niin se lähettäisi Venäjälle takaisin viestin, että he (länsi) eivät olekaan kovin peloteltuja, Alberque sanoo.

Länsi käyttää hänen mukaansa liian aikaa keskustelemiseen siitä, millaista tukea Ukrainalle voi antaa ja miten Kremlissä siihen reagoidaan.

– Putin nauraa, Alberque toteaa.

Huippututkijan mukaan Kreml ei ole ennenkään toteuttanut uhkailujaan, vaikka länsi on sodan kuluessa ylittänyt monia niin sanottuja punaisia viivoja Ukrainan tukemisessa.

– Olemme opettaneet hänelle, että tulemme perääntymään. Olemme opettaneet hänelle, että olemme peloissaan.

Putinia pitää Alberquen mukaan kohdella kuin kiusaajaa: heitä vastaan pitää nousta. Kremlin uhkailuja ei hänen mukaansa myöskään pidä ottaa kovin vakavasti, eikä sen pidä antaa rajoittaa aseapua.

– Ajattelen niin, että minkäänlainen eskalaation riski on hyvin pieni, hän sanoo.

