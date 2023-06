Huippututkija: Venäjän sotilaallinen nöyryyttäminen on välttämätöntä

Lukuisissa läntisissä puheenvuoroissa on varoiteltu tilanteesta, jossa Vladimir Putinin käynnistämä hyökkäyssota Ukrainaa vastaan päätyisi Venäjän nöyryyttävään tappioon. Taustalla on pelko Kremlin välittömistä kostotoimista ja pitemmän aikavälin revansismista.

Nimekäs brittiläinen turvallisuuspolitiikan tutkija Keir Giles pitää huolia perusteettomina. Venäjän yksiselitteinen tappio on hänen mukaansa päinvastoin omiaan vahvistamaan Euroopan turvallisuutta ja luomaan edellytyksiä venäläisen yhteiskunnan myönteiselle kehitykselle.

– Laaja joukko läntisiä julkisuuden henkilöitä – merkittävimpänä heistä Ranskan presidentti Emmanuel Macron – ovat esittäneet, että Venäjää ei saisi ”nöyryyttää” tuntuvalla tappiolla Ukrainassa. Venäjän tappio on toistuvasti kuvattu vaarallisemmaksi kuin pattitilanne, sovintoratkaisu tai jopa Venäjän voitto, arvovaltaisessa Chatham House -ajatushautomossa työskentelevä Giles toteaa tiistaina julkistetussa raportissa.

– Huoli on täysin yksipuolinen – vastaavia kehotuksia välttää Ukrainan ”nöyryyttämistä” ei ole esiintynyt. Sen sijaan Ukrainan halu häätää hyökkääjät alueeltaan on esitetty epäviisaana ja ”maksimalistisena”. Ukrainan voiton pelko on hillinnyt länsimaiden tukea Kiovalle ja siten suojannut Venäjää sen toimien seurauksilta, Giles sanoo.

– Olipa Ukrainassa käytävien taistelujen lopputulos mikä tahansa, Venäjä on edelleen olemassa ja vaalii yhä entisiä pyrkimyksiään laajentua naapureidensa kustannuksella. Siksi sodan lopputuloksen elintärkeänä elementtinä on pidettävä sitä, että Kremlin edellytykset toteuttaa aggressioita rajojensa ulkopuolella minimoidaan.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan todistaa Gilesin mukaan peruuttamattomasti, että monen läntisen poliitikon aiemmin hellimä kuvitelma hyväntahtoisesta valtiosta, jonka kanssa länsi voisi harjoittaa sopusointuista rinnakkaiseloa, on ollut silkkaa unelmaa.

Nyt yhä useampi poliitikko, virkamies ja tutkija on hänen mukaansa havahtunut tunnustamaan, että kyseessä on eksistentiaalinen konflikti Ukrainan, mutta myös koko sääntöihin ja sopimuksiin perustuvan kansainvälisen järjestyksen kannalta.

– Ideologia, joka on yhtä fanaattinen ja ajattelutavoillemme vieras kuin natsi-Saksan, Isisin tai punaisten khmerien, vaatii kitkemistä, ei sovittelua, hän sanoo.

Venäjän selkeä ja yksiselitteinen kukistaminen edistäisi hänen mukaansa Euroopan turvallisuutta sekä välittömästi että pitemmällä aikavälillä.

– Venäjän sotilaallisen kapasiteetin heikentäminen myös tuhoamalla sitä taistelussa antaa aikaa ja resursseja ennen kuin Venäjä on kyennyt palauttamaan sotilaallisen toimintakykynsä hyökätäkseen jälleen naapureitaan vastaan, hän toteaa.

– Venäjän johto on saatava käsittämään, että se on tehnyt valtavan virheen aloittaessaan täysimittaisen sodan Ukrainaa vastaan, ja venäläisten on laajemminkin ymmärrettävä, että imperiumien aika on ohi niin Venäjällä kuin muillakin Euroopan suurvalloilla. Jos näitä kahta haastetta ei ratkaista, Venäjä ei koskaan lakkaa olemasta uhka Euroopalle.

Kaksi Keir Gilesin tietokirjaa on julkaistu myös suomeksi: Moskovan opit — Mikä saa Venäjän vastustamaan länttä (Docendo 2020) ja Venäjän sota jokaista vastaan – ja mitä se sinulle merkitsee (Docendo 2022).