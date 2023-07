Huippututkija: Tätä tosiasiaa Ukrainasta ei ymmärretä länsimaissa

George C. Marshall European Center -instituutin kansainvälisten suhteiden ja turvallisuuspolitiikan laitoksen dekaani, aiemmin Yhdysvaltain merisotakoulun professorina toiminut tohtori Andrew A. Michta pitää ”hämmästyttävänä, kuinka monet kansallisen turvallisuuden analyytikot ovat tarrautuneet ’lyhyen sodan’ illuusion Ukrainan sodan tapauksessa”.

– Ukrainan sota on jo pitkä. Se on ollut käynnissä jo vuodesta 2014 lähtien.

Michta huomauttaa, että myös aiemmin on ollut ”monia väärinkäsityksiä” Euroopan valtatasapainosta ja Venäjän armeijan vahvuudesta.

– Ja ennen kaikkea kuinka paljon läntiset analyytikot aliarvioiviat ukrainalaiset, heidän moraalinsa ja isänmaallisuutensa. Tässä on opittavaa tulevaisuutta varten.

Huippututkija korostaa, että ”meidän tulee varoa, ettei painotuksemme (bias) vaikuttaisi analyysiimme”.

– Liian moni analyytikko on omannut ”sotilaallisen tasapainon” mentaliteetin, joka keskittyy vain suorituskykyyn, mutta jättää huomiotta maantieteen, etäisyyksien ja ennen kaikkea sosiaalisen koheesion ja resilienssin (kestävyyden) merkityksen tässä sodassa.

Michta muistuttaa, että ”alueiden hallinta on tämän sodan ytimessä”.

– Ukrainan tulee saada itselleen takaisin alueensa ollakseen neuvotteluasemassa. Kaikki tätä vähäisempi olisi voitto Venäjälle. Tätä tosiasiaa ei kunnolla ymmärretä länsimaiden pääkaupungeissa, joissa kuulee vaatimuksia ”diilistä”.

Michta mainitsee, ettei lähihistoriassa ole tapaustutkimuksia, joiden pohjalta voitaisiin tulkita, mitä Ukrainassa tapahtuu.

– Osa analyytikoista on verrannut tätä sotaa ensimmäiseen maailmansotaan, mutta varsin usein tällaiset vertailut ovat lähinnä ”vahvistusharhaa”. Ne eivät selitä, miksi ennen sotaa olleet ennakko-oletukset olivat niin laajasti pielessä.

Michtan mukaan hänelle keskeinen keino hahmottaa Ukrainan tapahtumat on ollut kansallinen ja yhteiskunnallinen mobilisaatio.

– Se on ollut käynnissä vuodesta 2014 lähtien ja osoitti voimansa sekä tehokkuutensa vuonna 2022. Analyytikot eivät tätä hahmottaneet, koska he olivat pitkään määritelleet sodan vain sarjaksi irrallisia yksittäistapahtumia.

Hän katsoo, että ”kylmän sodan päättymisen jälkeiset tylsät hokemat ’historian lopusta’ vääristivät käsitystämme täysimittaisesta sodasta”. Kansallisilla perusperiaatteilla on merkitystä valtion olemassaololle, jonka puolesta ukrainalaiset nyt taistelevat.

– Viimeisten 30 vuoden harhakuvitelmat hämärsivät valtion kansallisia perustuksia, jotka ovat niin välttämättömiä yhteiskunnan mobilisoimiseksi olemassaoloa uhkaavassa kriisissä. On aika kerrata perusperiaatteita.

