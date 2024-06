Huipputuomari IL:ssä: Rajalain kannattajia ei pidä leimata oikeusvaltion vastustajiksi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suomalaistuomari Pauliine Koskelo kommentoi Iltalehden mukaan keskustelua rajalaista Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen ja Svinhufvudin muistosäätiön kesäseminaarissa torstaina.

– Minusta ei esimerkiksi ole perusteltua leimata oikeusvaltion vastustajiksi sellaisia ihmisiä, joiden mieltä vaivaa kysymys näissä oloissa siitä, että kuinka voi olla mahdollista, että vieras valtio, vihamielinen valtio, saisi mielensä mukaan syöttää meidän ulkorajan yli keitä tahansa, paperittomia, tunnistamattomia ihmisiä, kuinka paljon tahansa, huipputuomari sanoi IL:n mukaan.

Ennen nimitystään EIT:hen Koskelo työskenteli korkeimman oikeuden presidenttinä vuosina 2006–2015.

Rajalaki mahdollistaisi sen, että kansainvälisen suojelun hakeminen voidaan estää tilapäisesti, jos Venäjä käyttää välineellistettyä maahantuloa Suomea vastaan. Venäjän Suomen rajalle lähettämiä ihmisiä voitaisiin käännyttää takaisin.

Pakolaisten oikeusasemaa koskeva Geneven yleissopimus hyväksyttiin vuonna 1951. Koskelan mukaan EIT ei ole koskaan arvioinut, millaisiin toimiin valtio voi ryhtyä, jos sitä vastaan käytetään niin sanottua ihmisasetta.

Oikeusvaltion olemuksesta on Koskelon mukaan käytävä jatkuvaa keskustelua.

– Mehän ei olla missään uskonlahkossa, vaan meidän pitäisi pysyä hereillä, silmät auki ja omakin pää käytössä. Uudet tilanteet vaativat uudenlaisia arviointeja. Minusta on olemassa riski, että jos oikeusvaltio-käsitettä liian helposti roiskitaan joka yhteyteen ja käytetään sitä tällaisena leimakirveenä, niin se on huono asia. Oikeusvaltio on liian tärkeä, liian vakava asia sellaiseen. Tämä näin huomautuksena, hän sanoi IL:n mukaan.