Eurooppa on huippujohtajan mukaan häviämässä kilpailun USA:lle ja Kiinalle

Vaikutusvaltaisen yhdysvaltalaisen pankkijätin JPMorgan Chasen toimitusjohtaja Jamie Dimon varoittaa eurooppalaisia ​​johtajia kilpailukykyongelmasta. Dimonin mukaan Eurooppa on tällä hetkellä ”häviämässä” kilpailun Yhdysvalloille ja Kiinalle.

– Euroopan suhteellinen osuus Yhdysvaltojen bruttokansantuotteesta on laskenut 90 prosentista 65 prosenttiin viimeisen 10-15 vuoden aikana. Se ei ole hyvä asia. Olette häviämässä, Dimon sanoi Irlannin ulkoministeriön järjestämässä tilaisuudessa Dublinissa. Asiasta uutisoi Financial Times.

Euroopan kilpailukykyongelmat ovat olleet laajalti keskustelun kohteena viime aikoina. Euroopan keskuspankin entinen pääjohtaja Mario Draghi peräsi viime vuonna tekemässään selvityksessä Euroopalle uutta teollisuusstrategiaa, johon sisältyisi 800 miljardin euron vuosittaiset investoinnit kilpailukyvyn ylläpitämiseksi Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa.

– Meillä on tämä valtava, vahva markkina-alue ja yrityksemme ovat suuria ja menestyviä ja niillä on valtavasti globaalisti skaalattua liiketoimintaa. Teillä on sitä yhtä vähemmän ja vähemmän, Dimon vertaili yhdysvaltalaisia ja eurooppalaisia yrityksiä.

Dimon varoitti myös, että rahoitusmarkkinat ovat tulleet liian ”rauhallisiksi” presidentti Donald Trumpin toistuvien tulliuhkauksien seurauksena.

Trump on kuluneella viikolla lähettänyt muun muassa tullikirjeet Etelä-Korealle ja Japanille ja asettanut maille 25 prosentin tullit elokuun alusta lähtien. Lisäksi Trump on uhannut asettavansa kuparille 50 prosentin tuontitullit ja lääkesektorille 200 prosentin tullit.

– Valitettavasti markkinoilla vallitsee omahyväisyys, Dimon arvioi.

Hänen mielestään Trump on tähän mennessä ollut oikeassa perääntyessään suurimmista tulliuhkauksistaan .

Dimon näkee Trumpin kohtaavan vaikeuksia, jos maan talous joutuu vaikeuksiin.

-Jos [Yhdysvaltain] talous heikkenee, hänellä tulee olemaan vaikeaa.

Yritysjohtaja antoi myös täyslaidallisen demokraattipuolelle.

– Mitä he oikein ajattelevat valveilla ollessaan?

Dimon kutsui New Yorkin pormestarikisan demokraattien esivaalit voittanutta Zohran Mamdania ”marxilaiseksi”.

Yritysjohtaja totesi myös, että tässä vaiheessa on ennenaikaista murehtia siitä, onko Trump mahdollisesti pyrkimässä kolmannelle kaudelle. Yhdysvaltain presidenttien toimikaudet on rajattu kahteen.