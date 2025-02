Ukraina on tehnyt vakavia virheitä: Karkuruus kasvaa ja miehiä ei löydy

Ukrainalaissyntyinen yhdysvaltalainen puolustusalan asiantuntija Michael Kofman kutsuu X:ssä Ukrainan rintamatapahtumia vaikeimmaksi ajanjaksoksi Ukrainan puolustusvoimille sitten Venäjän hyökkäyssodan alun. Vaikka kesän mittaan Ukrainan onnistui ratkaista ammuspula ja sen mobilisaatio alkoi kantaa tulosta, Kiova ei pystynyt vakiinnuttamaan näitä myönteisiä suuntauksia. Sen sijaan mobilisaatio hidastui, rintamakarkurien määrä alkoi kasvaa ja puolustusvoimien koulutuksen ja johtamisen ongelmat ryöpsähtivät esiin.

Säännöllisesti rintama-alueella vieraileva Kofman huomauttaa, että vaikka Venäjän asevoimien tappiot ovat hyvin merkittäviä ja uusien värvättyjen vapaaehtoisten hinta Kremlille kasvaa kasvamistaan, Ukrainan rintaman tunnelmat ovat äärimmäisen pessimistiset. Syy siihen ei liity Venäjän joukkojen etenemiseen, vaan sillä on sisäiset juuret.

Asiantuntijat ovat puhuneet Ukrainan mobilisoinnin kriisistä jo vuoden verran. Crisis Groupin analyytikon Simon Schegelin mukaan Ukrainan mobilisaatiojärjestelmä nojautui alun perin liiaksi vapaaehtoisiin, joiden virta kuivui vuoden 2023 loppuun mennessä.

Samaan aikaan Ukrainan hallitus ei pystynyt arvioimaan maan mobilisaatioresurssia, koska viimeisin väestönlaskenta tehtiin vuonna 2001.

Vuoden 2023 lopulla hallitus käynnisti ohjelman, jonka päämäärä oli varusmiesreservin laajentaminen. Huhtikuussa 2024 presidentti Volodymyr Zelenskyi allekirjoitti lain, jolla mobilisointi-ikää laskettiin 27 ikävuodesta 25:een, mikä kasvatti reservin määrää noin reilulla 150 000 miehellä. Ukrainan puolustusministeriön mukaan asepalvelukseen on rekisteröity noin 4,7 miljoonaa miestä.

Huhtikuun 2024 jälkeen miehiä tuli asepalvelukseen noin 30 000 kuukaudessa, mutta syksyyn mennessä määrä oli pudonnut jo 20 000:een. Pudotus on ollut seurausta uutisista puolustusvoimien kaatuneiden sotilaiden määrästä.

Kaatuneiden määrän kasvu sinällään on johtanut Schegelin mukaan kierteeseen, jossa koulutus tehdään kiireessä riittämättömästi, mikä johtaa yhä suurempiin tappioihin.

Tunnettu nimimerkillä kirjoittava ukrainalainen sotilasanalyytikko Tatarigami on nostanut esiin neuvostoajalta perityn epärehellisen raportoinnin kulttuurin, joka johtuu siitä, että komentajat, jotka ilmoittavat miehistöpulasta tai huolto-ongelmista, menettävät asemansa. Heidät korvataan johtajilla, jotka suostuvat toteuttamaan mahdottomia käskyjä, mikä johtaa kasvaviin tappioihin ja epäonnistumisiin rintamalla.

Michael Kofman ehdottaa ratkaisuksi siirtymistä armeijakuntiin ja divisiooniin, millä sirpaloitunut komentorakenne selkiytyisi ja johtohenkilöstön jatkuva vaihtuminen vähenisi. Crisis Groupin analyytikot suosittelevat koulutuksen siirtämistä Nato-maille ja kokeneille ukrainalaisprikaateille, koska valtion nykyinen järjestelmä on äärimmäisen tehoton.

The scandal with the French trained 155th is just the most egregious case. As was seen in 2023, new formations perform poorly in offensive and defensive roles. Requiring considerable time to gain experience, cohesion, confidence, etc. 19/

— Michael Kofman (@KofmanMichael) January 4, 2025