HS: Yleinen talotyyppi on mahdollinen homepommi

Monet suomalaiset asuvat taloissa, jotka ovat mahdollisia ”homepommeja”. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Kyseessä on talotyyppi, joita on Suomessa yli 170 000 kappaletta. Näitä ovat etenkin 1970- ja 80-luvuilla rakennetut omakoti-, pari- ja rivitalot.

Tämän aikakauden talot ovat usein tiiliverhoiltuja, yksikerroksisia omakotitaloja, joiden kantava rakenne on puuta. Valtioneuvoston pari vuotta sitten tilaaman tutkimuksen mukaan tämäntyyppisissä taloissa on suurin ilmastonmuutoksesta aiheutuva homeriski.

Tampereen yliopiston tutkimuspäällikkö Jukka Lahdensivun mukaan homeriskiä eli niin sanottua homeindeksiä nostavat etenkin tuohon aikaan yleisesti tuulensuojamateriaalina käytetty kartonkipintainen kipsilevy, joka on herkkä homehtumaan.

– Jos olisi käytetty vaikka mineraalivillaa, se pudottaisi tuloksen paljon alemmas, Lahdensivu toteaa HS:lle.

Myös talojen ulkorakenteessa oleva tiili on ongelmallinen, sillä se on huokoista ja sitoo itseensä paljon vettä. Vanhoissa tiilitaloissa ei myöskään ole samanlaista tuuletusväliä kuin uudemmissa taloissa. Tuuletusvälin jättämisestä on alettu ohjeistaa vasta vuoden 1989 jälkeen.

Tänä päivänä 1970- ja 80-luvuilla rakennetut talot ovat jo 40-50 vuotiaita. Samalla se tarkoittaa sitä, että taloissa on jo tehty tai joudutaan lähiaikoina tekemään suuria remontteja. Remonttien yhteydessä voi paljastua, että esimerkiksi ilmanvaihtoon liittyvät asiat eivät ole rakennettu nykyisten vaatimusten mukaisesti ja näitä joudutaan korjaamaan.

HS:n haastattelemat asiantuntijat kuitenkin huomauttavat, että pelkästään talotyyppiä pihalta katsomalla ei voida päätellä, onko siinä ongelmia.