HS: Yhä nuoremmat hakeutuvat alkoholivieroitukseen

Yhä nuoremmat ihmiset hakeutuvat alkoholivieroitukseen, kertoo Helsingin Sanomat.

Ilmiö on havaittu tänä kesänä Helsingin kaupungin vieroitushoito-osastoilla. Päihdepalvelujen päällikkö Pia Pulkkisen mukaan tämä vuosi on ollut poikkeuksellinen, sillä monet ovat hakeutuneet hoitoon jo kesällä.

– Alkoholi­vieroitushoitoon on yleensä hakeuduttu vasta lomien jälkeen, jos juomista ei saada katkaistua omin voimin, Pulkkinen sanoo HS:lle.

Tänä kesänä osastot ovat olleet täynnä koko ajan. Pulkkisen mukaan osastoilla on jouduttu käyttämään ylipaikkoja sekä alkoholi- että huumevieroituksessa.

Poikkeuksellisen suuren asiakasmäärän lisäksi vieroitushoidossa on törmätty toiseenkin ilmiöön: Asiakkaat ovat entistä nuorempia. Tyypillisesti asiakkaat ovat olleet iäkkäämpiä miehiä, joilla on pitkä tausta päihteiden käytössä. Tänä vuonna osastolle on hakeutunut selvästi nuorempia, työelämässä mukana olevia ihmisiä. Osalla asiakkaista on myös alaikäisiä lapsia.

– Lastensuojeluilmoituksia on jouduttu tekemään lähes päivittäin, Pulkkinen kertoo.