Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saaren mukaan kansalaisten huoli hyvinvointivaltion tulevaisuudesta on vanha ilmiö.

Hän kommentoi Helsingin Sanomissa HS-gallupia, jonka mukaan suomalaiset uskovat, että nykyisenkaltaiseen hyvinvointivaltioon ei ole jatkossa varaa.

– Ei mitään uutta auringon alla. Vuosikymmenten ajan Suomessa on ollut yhteisymmärrys siitä, että hyvinvointivaltio on hyvä asia, mutta samaan aikaan on koko ajan pelätty, että huomenna tämä kaikki hyvä loppuu, Saari sanoo HS:lle.

Kyselyn mukaan kansalaiset eivät ole halukkaita maksamaan lisää veroja. Saari kuitenkin muistuttaa, että palvelujen karsiminen ei ole helppoa.

– Mitä tarkemmin ihmisiltä kysytään siitä, mistä voitaisiin leikata, sitä vastahakoisemmiksi ihmiset tulevat.