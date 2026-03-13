HS: Voiko työnantaja pakottaa työntekijän pitämään pride-pinssiä?

Työnantajalla on lähtökohtaisesti oikeus määrätä työvaatteista, kertoo työoikeuden asiantuntija, asianajaja Mikko Hanni Helsingin Sanomille.
Tavallista toimistotyöntekijää ei voi kuitenkaan pakottaa pukemaan pride-asusteita.
HS kysyy Mikko Hannilta, voiko työnantaja velvoittaa työntekijän esimerkiksi pitämään pride-pinssiä työasussaan tai osallistumaan pride-marssille?
– Nähdäkseni lähtökohtaisesti ei, ellei näistä asioista ole erikseen sovittu hänen kanssaan. Toimistotyöntekijöiltä ei esimerkiksi edellytetä samanlaista työpukeutumista, Hanni vastaa HS:lle.
Taannoin syntyi kohu siitä, kun jääkiekkoilija Veli-Matti Savinainen ei suostunut käyttämään sateenkarivärein ympäröityä logoa paidassaan jääkiekkoseura TPS:n järjestämässä pride-tapahtumassa.
Mikko Hanni ei kommentoi TPS:n tapausta, vaan hän arvioi asiaa yleisellä tasolla.
Hänen mukaansa urheilussa pelaajilla voi olla erilaiset velvoitteet kuin tavallisella työntekijällä.
– Kaikkien pelaajien yhtenäinen peliasu on yksi tärkeimpiä joukkueurheiluun liittyviä tunnusmerkkejä. Pelaaja on pelaajasopimuksessa sitoutunut käyttämään työnantajan määrittämää peliasua, jolloin työnantajalla on laajempi oikeus edellyttää pelaajaa käyttämään myös tietynlaista peliasua. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että kyse on lainsäädännössä turvatusta yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta, hän kertoo HS:lle.
