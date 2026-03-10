Sofia Virta TPS-erostaan: En tingi arvoistani

Vihreiden puheenjohtaja ja kansanedustaja Sofia Virta kertoo sosiaalisessa pyytäneensä itse eroa Turun Palloseuran (TPS) hallituksesta viime päivien tapahtumien seurauksena.

– Minulle arvot ovat asia, josta en tingi, hän kirjoittaa Facebookissa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Eroon liittyvä kohu sai alkunsa, kun Sofia Virta jakoi sosiaalisen median tilillään TPS:n pelaaja Veli-Matti Savinaista arvostelevan kirjoituksen. Kirjoituksessa Savinaista arvosteltiin siitä, että hän ei suostunut pelaamaan Pride-teemaisessa pelipaidassa viime lauantain ottelussa.

TPS pyysi myöhemmin hallituksessa vaikuttaneen Sofia Virran toimintaa Savinaiselta anteeksi.

Sofia Virta kuvailee Instagramissa, että tasa-arvotyö urheilussa on vaikeaa.

– Tasa-arvo, oikeus olla vapaasti oma itsensä, kuuluu myös urheiluun. Me tiedämme, että meillä on vielä valtavasti töitä tehtävänä sen eteen, että myös urheilumaailmassa jokainen voisi olla turvassa sukupuolestaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta. Valitettavasti tämä työ on tehty hyvin vaikeaksi. Näemme sen maailmalla, jossa vähemmistöihin kuuluvia urheilijoita ja heidän oikeuksiaan sorretaan, hän kirjoittaa.

– Urheilua ei voida tarkastella irrallaan muusta maailmasta. Ei etenkään silloin, kun käytävä keskustelu asettaa kyseenalaiseksi sen, ovatko kaikki ihmiset aidosti tässä maailmassa yhtä arvokkaita.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Sofia Virta kirjoittaa, että ”me emme Suomessa voi antaa periksi tälle kehitykselle”.

– Jokaisen on voitava harrastaa, urheilla ja elää omana itsenään turvallisessa ja aidosti yhdenvertaisessa ympäristössä. Siksi lähdin myös aikanaan mukaan TPS:n hallitukseen ja olen ylpeä siitä työstä, mitä TPS:ssä on SM-liigatasolla yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon eteen jo pitkään tehty, vaikka se ei ole helppoa.