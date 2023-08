HS: Venäjän suurlähetystössä pystytään vakoilemaan matkapuhelimia

Helsingin Tehtaankadulla sijaitseva Venäjän suurlähetystö toimii diplomatian edistämisen lisäksi eräänlaisena tiedustelukeskuksena. Venäjä mitä ilmeisimmin käyttää rakennusta ja sen tonttia erityisesti matkapuhelin- ja radiokuunteluun. Suomi ei käytännössä voi tehdä asialle mitään. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Niin sanottua laillista vakoilua lähetystössä hoitaa sotilasasiamies. Venäjän sotilasasiamiehenä Suomessa toimii eversti Eduard Grigoraš. Hän edustaa lähettäjämaansa sotilastiedustelua ja raportoi asemamaan käänteistä.

Diplomatian kirjoittamattomiin sääntöjen mukaisesti isäntämaan tulisi tietää kuka suurlähetystön tiedusteluorganisaatiota pyörittää. Tehtaankadulla tavallisiksi diplomaateiksi tekeytyneet tiedustelu-upseerit kuitenkin sekoittavat pakkaa. Tällaisia henkilöitä Suomi on viime aikoina karkoittanut.

Diplomaatin tehtävä on vakoojalle oiva peitetarina, sillä kansainvälisen sopimuksen perusteella diplomaatteja ei saa ottaa kiinni ja kuulustella eikä asemamaan viranomaisilla ole toimivaltaa lähetystöalueella.

– Venäläisten tiedustelu-upseerien määrä Suomessa on pienentynyt merkittävästi supon aloitteesta tehtyjen karkotusten ja viisumien epäämisten takia, suojelupoliisin erikoistutkija Petteri Lalu kertoo.

Toimintaympäristön hankaloituessa venäläiset turvautuvat myös suoraan matkapuhelin- ja radiokuunteluun. Tässä Suomen toimivallan ulkopuolella oleva Tehtaankadun suurlähetystö on erinomainen työkalu.

– Kantakaupungin alueella se, mitä sanot tai käytät älylaitteella, on mahdollista napata talteen, kyber- ja hybridiuhkiin erikoistuneen Cyberwatch-yhtiön perustaja, eversti evp Aapo Cederberg toteaa.

– Mutta ei Venäjää kiinnosta tavallisen ihmisen siviiliasiat. Turvaluokiteltuja asioita sen sijaan ei tule puhua näissä viestintävälineissä.

Tehtaankadun päärakennuksen katolta löytyy pitkälanka-antenni, jonka avulla voidaan lähettää salattuja sanomia ilman, että vastaanottajan paikka paljastuu. Katolla on myös muita uhf- ja vhf-radiokuunteluantenneja.

Niin ikään lähetystöalueelta löytyvää Jagi-antennia on Cederbergin mukaan mahdollista käyttää esimerkiksi ydinkeskustan hallintokortteleiden viestiliikenteen seurantaan. Koko lähetystöalue on erilaisia antenneja. Osa laitteistosta on todennäköisesti katseilta piilossa.

Valetukiasemia hyödyntämällä kuuntelua voidaan harjoittaa ympäri maan. Puhelinkuuntelu on Suomessa laitonta, mutta siihen puuttumiseksi ei käytännössä ole työkaluja. Lähetystöillä sen sijaan on oikeus viestiä asioistaan salatusti omaan pääkaupunkiin.