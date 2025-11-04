HS: Uusi suomalainen ohjelmisto tunnistaa GPS-häirinnän

Maanmittauslaitos on kehittänyt ohjelmiston, joka tunnistaa Venäjän häirinnän. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Venäjältä tuleva GPS-häirintä on lisääntynyt merkittävästi vuodesta 2022 lähtien, ja se aiheuttaa ongelmia lukuisille yhteiskunnan eri toimijoille. Häirinnästä on ollut haittaa esimerkiksi viranomaisille sekä lentoliikenteelle.

Uuden ohjelmiston tarkoituksena on tunnistaa GPS-häirintä ja varoittaa siitä käyttäjäänsä. Ohjelmiston kehitys alkoi tämän vuoden keväällä. Nyt ohjelmistosta on valmistunut prototyyppi, jonka kehitys jatkuu edelleen.

– Siellä on gnss-vastaanotin ja pieni tietokone, joka pyörittää ohjelmistoa, jota olemme kehitelleet. Se on gnss-signaalin analyysiin tehty algoritmi, joka tunnistaa häirintää mahdollisimman reaaliajassa, kertoo navigoinnin ja paikannuksen osastonjohtaja, professori Sanna Kaasalainen Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksesta HS:lle.

Kehitteillä oleva ohjelmisto on vain yksi niistä hankkeista, joilla Venäjältä tulevaa GPS-häirintää pyritään torjumaan.

– Meillä on tekeillä yhtä ja toista, Kaasalainen kertoo.