HS: Uuden kerrostalon asunnoista lähes kaikki ovat myymättä

Helsingin Meilahteen on valmistunut seitsemänkerroksinen kerrostalo, jonka asunnoista lähes kaikki ovat myymättä. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Maaliskuussa valmistuneessa talossa on 52 asuntoa. Niistä vain kahdessa on tällä hetkellä asukkaita. Loput 50 asuntoa ovat edelleen myymättä.

Kiihtyvän inflaation ja nousevien korkojen vuoksi uusien asuntojen kauppa on vähentynyt. Talon rakentaneen YIT:n edustaja myöntää HS:lle, että keväällä valmistuneessa kohteessa on useita myymättömiä asuntoja haastavan markkinatilanteen takia.

– Korkojen nopea nousu on yllättänyt meidät. Tällä on ollut vaikutusta meidän asunto­kysyntään. Meillä on kuitenkin vahva usko, että nämä talot eivät tule tyhjiksi jäämään, kun mietitään vaikka asuntojen sijaintia, rakentaja sanoo HS:lle.

Kyseinen kerrostalo on osa niin kutsuttua Töölöntullin­kadun kirjailija­korttelia. Samassa ryppäässä on punasävyisen kerrostalon lisäksi kaksi kerrostaloa, jotka molemmat ovat eri taloyhtiöiden omistuksessa.