HS: Tullin uusi pääjohtaja kääntäisi pakoteajattelun päälaelleen

Pian Tullin pääjohtajana aloittavan Sami Rakshitin mukaan EU:n pitää tehostaa Venäjä-pakotteitaan sekä niiden valvontaa. Helsingin Sanomien haastattelussa Rakshit sanoo, että vaikka pakotteet ovat ennennäkemättömän laajat, kaikki tarvittava ei ole pakotteiden alla. Itse asiassa hän kääntäisi koko pakoteajattelun päälaelleen.

– Nyt meillä on lähtökohta, että kaikki on sallittua paitsi se, mikä on kiellettyä. Entä, jos me kääntäisimmekin tämän ajattelun ylösalaisin? Eli kaikki on kiellettyä, paitsi se, mikä on erikseen sallittua, Rakshit sanoo lehdelle.

Käänteisessä pakotejärjestelmässä Venäjälle vietävä vientituote pitäisi aina perustella erikseen, eikä Venäjä voisi hyödyntää porsaanreikiä tuomalla siviilituotteilta vaikuttavia tuotteita, jotka päätyvät sotakäyttöön.

Rakshit ehdottaa myös, että EU katsoisi itsensä toimivaltaiseksi pakotteissa myös oman alueensa ulkopuolella, kuten Yhdysvallat tekee. Esimerkiksi Keski-Aasian valtiot ovat tärkeitä kauttakulkumaita Venäjän aseisiin päätyvälle länsiteknologialle.

– Tämä on se, jota minä ääneen ihmettelen. Jos tällaiseen toimintaan puuttuminen nähdään myös EU:ssa tarpeelliseksi, miksei siihen lähdetä kehittämään välineitä?

Toimivaltuuksien muuttaminen olisi pitkällinen prosessi, mutta Rakshitin mukaan pakotteiden voimassaolokin todennäköisesti jatkuu vielä vuosia. Tällä hetkellä niiden valvonta on eräänlaista kissa-hiiri-leikkiä, jossa Venäjä keksii koko ajan uusia tapoja pakotteiden kiertämiseen.

– Kaikki tällaiset toimet tekevät kiertämisen vaikeammaksi ja Venäjälle päätyvien tavaroiden hinnan korkeammaksi.