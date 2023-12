HS: Torstain lakko uhkaa laajeta bussiliikenteeseen

Helsingin Sanomat kertoo, että Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT aikoo pysäyttää suurimpien kaupunkien bussiliikenteen torstaiksi. Mikäli lakko toteutuu, lukuisat vuorot jäävät ajamatta. Osa busseista saattaa kulkea liittoihin kuulumattomien voimin.

Useat liitot ilmoittivat perjantaina lakoista, joilla vastustetaan hallituksen työelämään liittyviä lainsäädäntöhankkeita ja sosiaaliturvaleikkauksia. AKT ei ole kertonut omista toimistaan. Lakko ei koske lentoliikennettä.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on ilmoittanut aiemmin laajasta lakosta raideliikenteessä. Lakko keskeyttää juna-, metro- ja raitiovaunuliikenteen ensi torstaina.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK vaatii hallitusta neuvottelemaan työntekijä- ja työnantajapuolen kanssa työelämään vaikuttavista lainsäädäntöuudistuksista. Lakot alkavat, mikäli hallitus ei aloita neuvotteluja viimeistään keskiviikkona.

Lakkoon mukaan ilmoittautuneet viisi energia-alan palkansaajia edustavat viisi ammattiliittoa järjestäisivät työnseisauksen, joka vaikuttaisi yli kymmeneen voimalaitokseen isoissa kaupungeissa. Sähköntuotanto pysähtyisi näissä voimalaitoksissa ja kaukolämmön tuotannossa olisi turvauduttava varajärjestelyihin.

AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo MTV Uutisille että liitto on laajasti mukana SAK:n torstain työnseisauspäivässä, mutta yksityiskohdista kerrotaan aikaisintaan maanantai-iltana.

– Linja-autoala on meidän toiseksi suurin sopimusalamme, että siitä voi sitten rivien välistä lukea jotain – kun kattavasti lakossa olemme mukana. Mutta syy siihen, miksi en halua yksityiskohtia vielä kertoa, on se, että on asianmukaista ilmoittaa ensin työnantajaliitoille ennen kuin julkisuuteen, Kokko sanoo.