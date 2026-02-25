HS: Taloyhtiö uhkaa viedä Ano Turtiaisen asunnon

Venäjälle muuttaneella ex-kansanedustaja Ano Turtiaisella on vaimonsa Minna Turtiaisen kanssa ulosotossa satojatuhansia euroja. Niiden vakuudeksi on pantattu Juvalla sijaitseva omakotitalo.

Helsingin Sanomien mukaan taloyhtiö Mikkelissä on julkaissut virallisen ilmoituksen, jonka mukaan pariskunta on velkaa 2 500 euroa yhtiövastikkeina. 39 neliömetrin yksiö aiotaan ottaa haltuun ja vuokrata eteenpäin, jos erääntyneitä vastikkeita ei makseta viikon kuluessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Mainos - sisältö jatkuu alla

Taloyhtiön hallitus voi käytännössä kutsua yhtiökokouksen, joka tekee päätöksen huoneiston haltuunottamisesesta kolmeksi vuodeksi.

Vuonna 2019 eduskuntaan valittu ja seuraavana vuonna perussuomalaisista erotettu Ano Turtiainen tuli korona-aikana tunnetuksi rokotekriittisistä kannanotoistaan. Mukana oli myös salaliittoteorioita ja myöhemmin Kreml-myönteistä propagandaa.

Turtiaisen perustama Valta kuuluu kansalle -puolue erotti hänet jäsenyydestä. Ex-kansanedustaja muutti viime vuonna Venäjälle ja sai turvapaikan. Hän esittelee Youtube-videoillaan Venäjää usein ylistävään sävyyn.