HS: Tällaista häirintää Venäjä tekee Itämerellä

Puolustusvoimat havaitsee aika ajoin poikkeavaa toimintaa Suomen merialueilla ja ilmatilassa. Näitä ovat gps-häirintä, alueloukkaukset ja laserilla sokaiseminen, kertoo Helsingin Sanomat.

Pääesikunnassa operatiivisen osaston apulais­osasto­päällikkönä toimiva eversti Markku Viitasaari kertoo, että osaa poikkeavasta toiminnasta voidaan pitää tahallisena.

– Nykypäivän sotalaivojen ja ilma-alusten navigointijärjestelmät ovat niin tarkkoja, että alueloukkauksia ei tapahdu vahingossa, hän kertoo HS:lle.

Suomen rajan ylittäminen laivalla tai lentokoneella johtuu hänen mukaansa yleensä huolimattomuudesta tai välinpitämättömyydestä.

– Ne saattavat leikata jonkun valtakunnan rajalinjassa olevan mutkan tai kulman vaivautumatta kiertämään sitä. Mutta se tutkitaan aina alueloukkauksena.

Puolustusvoimien valvontatiedostojen mukaan vuosina 2014–2022 alueloukkauksia tai epäiltyjä alueloukkauksia oli 39, joista 17:n aiheuttajana oli venäläinen lentokone tai laiva.

Yleisin häirinnän muoto ovat HS:n mukaan gps-häiriöt. Vuonna 2022 liikenne- ja viestintävirasto Traficomille tehtiin 65 ilmoitusta ilma-alusten lennonaikaisesta gps-signaalin katkeamisestai tai heikentymisestä.

Eversti Viitasaaren mukaan gps-häirintä on aina tahallista.

– Se on aivan tahallista, mutta ketä vastaan se on suunnattu, se on aina tulkintakysymys.

Suomen raja-alueiden gps-häiristö iso johtuu hänen mukaansa Venäjän omasuojahäirinnästä, jolla se pyrkii häiritsemään signaalia sotilaskohteidensa lähellä.

Viitasaari kertoo, että viime vuosina on havaittu myös Venäjän puolelta selkeästi Suomen puolelle kohdistuvaa gps-häirintää.

– Selkeitä motiiveja ei voida tunnistaa, koska Puolustusvoimien järjestelmät on varmistettu niin, että ne eivät ole gps-riippuvaisia. Se on ehkä pikemminkin voimanosoitusta, että tällaiseen on kyky.

Vuosittain muutama suomalainen lentokone tai laivaa joutuu venäläisten lasermittauksen kohteeksi. Tällä mitataan kohteen etäisyyttä.

– Jos tunnistustehtävällä olevaa konetta kohti tulee sokaiseva laser, niin voi olla ihan fyysisen vammautumisen vaara. Se ei ole epätavallista tai rikollista, mutta sitä pidetään epäammattimaisena, Viitasaari kertoo.