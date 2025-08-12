Verkkouutiset

Ilmakuva Itä-Lapin Savukoskella sijaitsevasta Soklin mineraaliesiintymästä LEHTIKUVA / HANDOUT / SUOMEN MALMIJALOSTUS

HS: Suomesta tehtiin ainutlaatuinen mineraalilöytö

Soklin mineraaliesiintymästä on löytynyt harvinaisia maametalleja.
Itä-Lapissa sijaitseva Soklin mineraaliesiintymä on kansainvälisellä tasolla harvinainen, kertoo Helsingin Sanomat.

Valtionyhtiö Finnish Minerals Groupin omistama esiintymä voi nousta merkittäväksi tekijäksi Suomen taloudessa. Esiintymässä on harvinaisia maametalleja, joiden kysyntä on kasvanut uusiutuvan energiantuotannon ja puolustusteollisuuden kasvaneiden tarpeiden vuoksi.

Finnish Minerals Groupin toimitusjohtaja Matti Hietanen uskoo, että kaivos piristäisi Suomen talouskasvua ja parantaisi työllisyyttä etenkin Lapissa.

– Lisäksi Suomen merkitys kriittisten raaka-aineiden ja harvinaisten maametallien tuottajana vahvistuisi, Hietanen sanoo Helsingin Sanomille.

Hietasen mukaan ennen kaivoksen aloittamista hankkeeseen houkuteltaisiin todennäköisesti mukaan kumppani, joka olisi valmis investoimaan siihen valtion rinnalla. Kumppani olisi myös mukana jakamassa riskejä.

– Esiintymä on geologisesti erittäin mielenkiintoinen eikä vastaavaa ole nykytiedon perusteella muualla Euroopassa, sanoo kaivoshankkeen projektijohtaja, geologi Pasi Heino.

Kyseessä on toistaiseksi vasta hanke. Päätöstä varsinaisesta kaivosinvestoinnista ei ole vielä tehty eikä edes lupamenettelyjä aloitettu.

