HS: Suomen talous virkoamassa

Suomen talous on viimein virkoamassa, arvioivat Helsingin Sanomien haastattelemat ekonomistit.

Suomen reaalinen talouskasvu on ollut käytännössä jäissä 18 vuotta eli 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopun finanssikriisistä lähtien.

HS:n haastatteleman finanssiyhtiö Danske Bankin tutkimusjohtajan Heidi Schaumanin mielestä Suomen talouden näkymät ovat kirkastuneet selvästi viime vuodesta.

– Talouden käänne on alkanut. Teollisuudessa menee jo kohtalaisen hyvin ja uskon, että kotitalouksien kulutus alkaa hiljalleen kasvaa ja asuntokauppa elpyä, hän arvioi.

Schaumanin mukaan on varauduttava siihen, että elpyminen voi lähiaikoina olla vuoristoratamaista.

– Odotettavissa ei ole nopeaa talouskasvua, vaan pikemminkin kohtalaista. Talouskasvun kiihtymistä kahteen prosenttiin pidän epätodennäköisenä, mutta pitkän hitaan kasvujakson jälkeen on myös mahdollista, että tulisi kasvupyrähdys, hän sanoo.

Tilastokeskuksen perjantaina julkaisemien ennakkotietojen perusteella talous kasvoi loka-joulukuussa 0,4 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, mikä on enemmän kuin kertaakaan vuoteen.

Helsingin yliopiston taloustieteen professori Niku Määttänen arvioi HS:lle, että tuoreimpien tietojen perusteella Suomen talous on kasvamassa osin viennin tukemana.