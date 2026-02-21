HS: Suomeen uudenlainen laite syöpähoitoon

Helsingin Meilahdessa on nyt länsimaissa ensimmäinen uudenlainen hiukkaskiihdytin syövän hoitoon, kertoo Helsingin Sanomat.
Hiukkaskiihdyttimellä Hus antaa sädehoitoa syöpään. Tätä entistä tarkempaa hoitoa annetaan nykyisin vasta kymmenelle ihmiselle. Lähivuosina kuitenkin ehkä suurille potilasjoukoille, koska tekniikka voi sopia myös erittäin yleisten syöpien hoitoon.
Hoidon nimi on boorineutronisädehoito (BNCT), ja se tappaa syöpäsoluja tehokkaammin kuin perinteinen sädehoito, mutta tekee merkittävästi vähemmän tuhoa terveissä kudoksissa. Se on siis biologisesti kohdennettua sädehoitoa. Sitä voidaan näin käyttää kasvaimiin, jotka ovat jonkin aivan kriittisen, kuten selkäytimen, läheisyydessä.
Ensimmäisen tutkimusryhmän kymmenellä potilaalla on kaikilla paikallisesti uusiutunut pään ja kaulan alueen syöpä. Selvästi eniten tutkimusnäyttöä on maailmanlaajuisesti on menetelmän sopimisesta juuri näihin syöpiin. Myös aivokasvaimia on tutkittu. Lisäksi hoitomuoto voisi sopia myös melanoomaan, rintasyöpään, tukikudoksista lähteviin sarkoomiin ja keuhkosyöpiin.