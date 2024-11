HS: Päiväkotiin hankittiin kiipeilyteline, jota saa käyttää vain osa lapsista

Vantaalainen päiväkoti on joutunut rajaamaan pihalle asennetun leikkitelineen käyttöä pienemmiltä lapsilta. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Tammistorannan päiväkodin pihalle asennettiin kaksi vuotta sitten leikkiteline liukumäkineen, joka ei korkeutensa vuoksi sovellu alle 4-vuotiaille. Teline on kuitenkin asennettu 3–6-vuotiaiden lasten osastolle.

Päiväkoti on rajattu aidalla alle kolmevuotiaiden ja 3-6 -vuotiaiden alueisiin. Nuorempien alueella olisi kolmevuotiaille sopiva liukumäki, mutta sitä he eivät pääse käyttämään. Vanhempien lasten puolella oleva teline on erään vanhemman mukaan ainakin puolet korkeampi.

Vanhemman mielestä kouluikäisille tarkoitettu teline on liian haastava ja vaarallinen 3-vuotiaille. Hänen mukaansa piha pitää saada turvalliseksi ja kaiken ikäisille lapsille sopivaksi.

– Henkilökunta on sanonut minulle, että pitää varmaan ensin tapahtua onnettomuus ennen kuin asia korjataan, vanhempi harmittelee.

Lapsia myös harmittaa se, että he eivät pääse liukumäkeen. Aiemmin alle 4-vuotiaat saivat käyttää liukumäkeä vanhempien kirjallisella luvalla, mutta sittemmin myös tämä on päätetty kieltää.

Tiettävästi yksikään lapsi ei ole loukkaantunut telineessä leikkiessään.

Vantaan kaupungin kunnossapitopäällikkö Jussi-Pekka Sojakan mukaan kaupungille on tullut yksi palaute, jonka mukaan tunnetun valmistajan leikkiteline ei ole soveltuva käyttöön. Asiaa tarkastellaan ensi viikolla.

– Jotkut asiat näyttävät suunnittelupöydällä hyviltä, mutta eivät silti toimi, Sojakka sanoo.