HS: Näin voit säästää satoja euroja vuokrassa

Vuokrasta neuvottelemalla voi säästää asumiskuluissa jopa satoja euroja vuodessa, kertoo Helsingin Sanomat.

Syynä on vuokra-asuntojen ylitarjonta. Tällä hetkellä asunnoista on tarjontaa niin paljon, että vuokranantajat kilpailevat vuokralaisista. Se on näkynyt vuokratason laskemisena ja asuntojen pitkittyneinä markkinointiaikoina. Kiristyvässä kilpailussa voi käydä jopa niin, että asuntoon ei meinaa löytyä millään vuokralaista.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Koska vuokra-asuntomarkkinoilla on vuokralaisen markkinat, samalla vuokralaisen neuvotteluasema on parantunut. Se näkyy esimerkiksi siinä, että yhä useampi vuokralainen pystyy tinkimään vuokrasta. Hän ei siis välttämättä suostu maksamaan vuokranantajan pyytämää vuokraa, vaan haluaa neuvotella sen alemmas. Jos yhteisymmärrystä ei löydy, vuokralainen voi etsiä itselleen edullisemman asunnon, sillä asunnoista riittää tarjontaa.

Vuokralaiset ry:n toimitusjohtaja Anne Viita kertoo HS:lle, että vuokrista kannattaa ehdottomasti neuvotella. Jos asunnon vuokrapyynti on esimerkiksi 1 500 euroa kuukaudessa, vuokralainen voi ilmoittaa sitoutumaan vuodeksi 1 300 euron kuukausivuokralla. Aivan kohtuuttoman suurta vuokranalennusta ei silti kannata alkaa vaatia.

– Röyhkeä ei tarvitse olla, mutta voi neuvotella asiallisesti, Viita huomauttaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Pienelläkin kuukausivuokran alentamisella voi yltää merkittäviin säästöihin vuodessa. Esimerkiksi 650 euron kuukausivuokran laskeminen 620 euroon tuo vuodessa jo 360 euron säästön.

Markkinatilanteen takia vuokranantaja voi suostua vuokran alentamiseen. Asunnon vuokraaminen alkuperäistä pyyntihintaa halvemmalla tulee hänelle joka tapauksessa kannattavammaksi kuin pitää asuntoa tyhjillään. OP-koti Uusimaan toimitusjohtaja Satu Astala kuitenkin huomauttaa HS:lle, että jos asuntoon on useampi hakija, vuokranantaja ei välttämättä suostu hinnanalennukseen. Myös vuodenajalla on asiassa merkitystä. Loppukesästä korkeakoulujen alkaessa on tyypillisesti vuokranantajan markkinat, sillä silloin asunnonhakijoita on eniten. Vastaavasti vuodenvaihde on usein hiljaisempaa aikaa asuntovuokrauksessa.

LUE MYÖS:

Vuokra-asuntoja ennätysmäärä: Nyt kilpaillaan vuokralaisista