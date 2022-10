HS: Näin raja-aita rakennettaisiin

Itärajan raja-aidan rakentaminen olisi melko rutiininomainen toimenpide, sanoo Tampereen yliopiston professori Pauli Kolisoja.

– Aidan rakenne on aika kevyt, ja sen rakentaminen on työtä, joka on toteutettavissa helposti saatavilla peruskoneilla. Esimerkiksi koneiden tai ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen ei pitäisi liittyä riskejä, Kolisoja sanoo Helsingin Sanomille.

Rajavartiolaitoksen esikunnan asiantuntijan Ismo Kurjen mukaan kokonaisuus muodostuu useammasta elementistä. Useamman metrin korkuisen teräsaidan päälle tulee ylittämisen estävä ominaisuus, kuten piikkilanka.

Tekninen valvonta asennetaan koko aidan alueelle. Lisäksi aidan viereen rakennetaan tie, joka nopeuttaa liikkumista raja-alueella.

Rajavartiolaitoksen mukaan aitaa tehtäisiin kaikkiaan 130–260 kilometrin pituudelta. Aidan lopulliseen pituuteen vaikuttaa rahoituksen määrä ja rakennuskustannukset. Rakentaminen kestää kolmesta neljään vuotta.

– Hankkeen kokonaiskustannuksissa puhutaan sadoista miljoonista, Kurki sanoo.