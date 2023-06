HS: Lainsäädäntöön suunnitellaan ”Johan Bäckman -pykälää”

Petteri Orpon hallitus aikoo kriminalisoida Suomen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamisen ja Suomen päätöksentekoa tai yhteiskunnallisia oloja koskevan perättömän tiedon levittämisen, kun ne tapahtuvat vieraan valtion hyväksi ja toiminta on järjestelmällistä, kertoo Helsingin Sanomat. Tätä myös suojelupoliisi on toivonut.

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio arvioi HS:lle kirjauksen taustalla olevan dosentti Johan Bäckmanin kaltaisten henkilöiden toiminta. Näin ollen mahdollista tulevaa lain kohtaa voi jopa kutsua ”Bäckman-pykäläksi”.

Nuotion arvion mukaan suunnitellulla lainsäädännöllä halutaan todennäköisesti puuttua maanpetokselliseen toimintaan. Suomen rikoslain 12. 12. luvun maanpetoksia käsittelevät kohdat säädettiin vuonna 1995 ja ne on suunniteltu tilanteisiin, joissa tekijä on Suomen kansalainen ja Suomi on suoraan osallisena konfliktiin tai sotaan tai Suomeen kohdistuu suora ulkoinen uhka.

Laki ei huomioi nykyistä maailmantilannetta, jossa Venäjä mahdollisesti pyrkii lisäämään epäsuoraa vaikutustoimintaansa vaikuttamistaan Suomen sisäisiin asioihin ja politiikkaan.

– Tämän tapaiseen vaikuttamiseen meillä ei ole varauduttu. Näitä ei ole sen jälkeen uudistettu. Säännökset, joita meillä on rikoslaissa, ovat vähän vanhahtavia. Voi olla, että ne ovat aukollisiakin. Maailma on aika paljon muuttunut ympärillä, Kimmo Nuotio huomauttaa HS:ssa.