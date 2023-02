HS: Lähes puolet suomalaisista liittyisi Natoon myös ilman Ruotsia

Suomalaisista 46 prosenttia on sitä mieltä, että mikäli sopiva tilaisuus syntyy, on parempi, että Suomii liittyy Natoon yksin ilman Ruotsia. Näin kertoo Helsingin Sanomat.

Hieman pienempi osa, eli 38 prosenttia pitää parempana sitä, että Suomi tarvittaessa odottaa, jotta se voi liittyä Natoon samaan aikaan Ruotsin kanssa.

Viisitoista prosenttia ei osaa sanoa, kumpaa näistä vaihtoehdoista pitää parempana.

Tiedot käyvät ilmi tutkimuksesta, jonka Kantar Public toteutti Helsingin Sanomien toimeksiannosta.

Kokoomuslaiset ja PS ottavat voimakkaimmin kantaa sen puolesta, ettei Suomi jäisi odottamaan Ruotsia.

Vasemmistoliiton kannattajat eroavat selvästi muista. Heistä vain pieni vähemmistö piti parempana, että Suomi menee tarvittaessa Natoon ennen Ruotsia.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat edelleen vahvasti Nato-jäsenyyden kannalla.

Kannatus on edelleen noussut, sillä tällä hetkellä 80 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen pitää liittyä puolustusliiton jäseneksi. Edellisessä HS:n mittauksessa toukokuussa 2022 suomalaisista 73 prosenttia kannatti Nato-jäsenyyttä.

Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanava -internetpaneelissa 3.–10.2.2023. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 073. Tutkimustulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.