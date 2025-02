HS: Koulu siirtyi avoluokkiin, nyt oppilailta varastetaan puhelimia

Helsinkiläisessä Taivallahden peruskoulussa osa oppilaista opiskelee avoluokissa, joissa ei ole lainkaan ovia. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Avoluokat ovat muuten kuin tavallisia luokkia, mutta niistä on jätetty ovi pois.

Siirtyminen ovettomiin luokkatiloihin ei ole sujunut ongelmitta. Avoluokasta on varastettu oppilaiden puhelimia, mikä on järkyttänyt lapsia. Varkaustapausten jälkeen koulu antoi oppilaille yhteisen lukollisen kaapin, johon esimerkiksi puhelimet voi jättää säilytykseen.

Lasten vanhemmat kertovat olevansa myös huolissaan avoluokkien melusta ja turvallisuudesta. Vanhemmat ihmettelevät myös sitä, miksi koulu kertoi varkaustapauksista vain varkauden kohteeksi joutuneiden oppilaiden vanhemmille. Vanhemmat ihmettelevät myös sitä, miten varkaat ovat päässeet avoluokkaan, sillä koulun ulko-ovet ovat lukossa.

Koulun rehtori Annarella Ahlroos vakuuttaa HS:lle, että avoluokka on turvallinen ja sen akustiikka on kunnossa. Rehtori on vaitonainen varkaustapauksesta. Hänen mukaansa asiasta on kuitenkin ilmoitettu poliisille.