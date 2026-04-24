HS: Kauppa siirtää alkoholijuomat lukittaviin huoneisiin

Varkauksien määrän arvioidaan lisääntyneen lyhyessä ajassa.
Olutta kaupan hyllyllä. / LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Alkoholijuomia siirretään Alepa-liikkeissä varkauksien vuoksi lukittaviin tiloihin.

Ketjujohtaja Mika Heikkinen sanoo Helsingin Sanomille, että erityisen paljon varastetaan lonkeroa. Rikosten määrä on lisääntynyt merkittävästi viimeisen vuoden aikana.

– Tämä on todella ikävä ilmiö, Heikkinen toteaa.

Lukittavia juomahuoneita tai -käytäviä on otettu käyttöön neljässä myymälässä Helsingissä ja Vantaalla. Vastaavia ratkaisuja tehdään muuallakin remonttien yhteydessä.

Henkilökohta voi sulkea tilat kaukosäätimellä. Tarkoitus on pitää ne lukittuina pääosin vain sellaisina aikoina, jolloin alkoholin myynti on kielletty.

Lukitus voidaan tehdä myös tilanteissa, joissa asiakkaiden epäillään varastavan alkoholia.

Varkauksien kasvuun on reagoitu myös osassa Alkon myymälöitä korvaamalla väkevät juomat hyllyille sijoitetuilla kuvilla. Tuotteita saa henkilökunnalta pyydettäessä.

