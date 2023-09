HS: Helsinkiläishotellia piinaa varkausaalto – tekijä vienyt design-huonekaluja

Helsingin keskustassa sijaitsevasta Hotelli Helkaa piinaa varkauksien aalto, kertoo Helsingin Sanomat.

Maanantaina hotellin aulasta vietiin Alvar Aallon suunnittelema Artekin Paimio-nojatuoli, jonka arvo on 3000-5000 euroa.

Aiemmin tänä syksynä arvotavaroita on viety myös kerrosten käytävätiloista. Yksi arvokkaimmista varastetuista tavaroista on Tankki-nojatuoli, joka sekin on Alvar Aallon Artekille suunnittelema.

Hotellista kerrotaan, että tekijä on tallentunut valvontakameroihin ja rikosilmoitukset on tehty.

– Tekijä on [eri varkauksissa] sama. Näin uskomme. Hän on tiennyt, mitä tekee, ihan varmasti, Hotellin toimitusjohtaja Mikaela Pomrén sanoo HS:lle.