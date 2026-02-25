HS: Helsingin arvoalueesta tuli loukku, asuntoa ei saa myytyä

Helsingin Lehtisaaren tontinvuokrariitaa pui seuraavaksi hovioikeus, kertoo Helsingin Sanomat. Useita tontteja Lehtisaaressa omistava Vantaan seurakuntayhtymä on nostanut tonttivuokria muutamassa vuodessa 500 prosentilla.

Asukkaiden mukaan korotukset ovat olleet ylisuuria ja he ovat vaatineet vuokrien kohtuulllistamista samaan tapaan kuin Helsingin kaupunki tekee Helsingissä. Käräjäoikeus päätyi kiistassa aiemmin seurakuntayhtymän puolelle.

Vantaan seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Timo Kraufvelin perustelee korotusta sillä, että lehtisaarelaiset ovat asuneet kirkon mailla ”puoli-ilmaiseksi” ja että maanomistusta tarkastellaan puhtaasti kaupallisesti.

– Olemme teettäneet Lehtisaaren maan arvosta riippumattoman arvion. Ei minulla ollut muuta vaihtoehtoa kuin esittää markkinatason mukaista päätöstä. On normaalia edunvalvontaa, että jokaisessa organisaatiossa pidetään huolta omista eduista, hän sanoo.

Vanhat maanvuokrasopimkset, joita seurakuntayhtymällä on Lehtisaaressa 19, umpeutuivat vuonna 2019.

Vantaan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustossa korotuspäätöstä kannattaneen teologi Soili Haverisen mukaan ”ei ole mikään ihmisoikeus” asua Lehtisaaressa. Haverinen kehottaakin lehtisaarelaisia miettimään, onko siellä varaa asua.

Pois muuttamista vaikeuttaa kuitenkin se, että asunnot eivät mene kaupaksi. Tontinvuokrat ovat korottaneet vastikkeet poskettomiksi. Samalla asunto-omaisuuden arvo on romahtanut. HS:n mukaan esimerkiksi 110-neliöistä kerrostaloasuntoa merinäköalalla on myyty pitkään velattomaan hintaan 138 000 euroa. Sen vastike on tonttivuokra mukaan lukien yhteensä 2228 euroa kuukaudessa.

Lehtisaarelaisen taloyhtiön puheenjohtaja Hannu Wahlbom on huolissaan Lehtisaaren suunnasta. Talojen korjausvelka uhkaa kasvaa.

– Kun kohonneet tonttivuokrat nostavat vastikkeita, asukkailla ei ole varaa pitää vanhaa rakennuskantaa kunnossa, ja asuntojen arvo laskee. Jossain on mätää, jos yksi Helsingin parhaita merenranta-alueita rapautuu.