Hitas-järjestelmälle tyly arvio: Ikävät tosiasiat ohitetaan

Viime aikoina on uutisoitu Helsingin tyhjilleen jäävistä hitas-asunnoista. Kun asuntojen markkinahinnat ovat kautta linjan laskeneet, on hintasäänneltyjen omistusasuntojen houkuttelevuus vähentynyt.

Entinen ulkoministeri, kaupunginvaltuutettu (sd.) Erkki Tuomioja vaatii kuitenkin Helsingin Sanomien mielipideosastolla, että Helsingin pitää jatkaa hitas- eli hintasäänneltyjen asuntojen järjestelmää. Tuomiojan mukaan hitasta ei ole edes virallisesti lakkautettu.

– Se jatkuu, kunnes on olemassa päätöksessä edellytetty korvaava järjestelmä. Hitasin toimivuutta tulee jatkuvasti parantaa, kuten on tehtykin. Vielä ei kuitenkaan ole nähty minkäänlaista esitystä uudesta tuotantomallista, joka poistaisi asumisen ylihinnat, sanoo Tuomioja.

Tuomioja kyseenalaistaa, että hitas olisi etu vain harvoille hyvätuloisille. Hänen mukaansa hitasista luopuminen tarkoittaa, että samat asunnot varataan vielä parempituloisille, joilla on varaa maksaa rakennuttajalle ”ylihintaa”.

– Pääkaupunkiseudun kaltaisille kasvualueille kohtuuhintaisia asuntoja saadaan vain hintasäätelyllä. Minäkin voin luopua hitasista heti, kun esitetään uusi järjestelmä, jolla kohtuuhintaisuus turvataan. Valitettavasti sen luominen on Suomessa entistä vaikeampaa, kun kokoomuksen toiveiden mukaisesti myös arava-järjestelmä ajetaan alas, Tuomioja kirjoittaa.

Aalto-yliopiston kaupunkitaloustieteen professori Tuukka Saarimaa pitää kirjoitusta kummallisena.

– Esimerkiksi Jätkäsaaren hitas-asunnot ovat kalliimpia kuin markkinahintaiset asunnot monilla pääkaupunkiseudun alueilla. Näin on ollut jo ennen kuin markkinahinnat laskivat merkittävästi, hän huomauttaa.

– Tuki kohdentuu hyväosaisille, jotka eivät sitä tarvitse, Saarimaa sanoo viitaten siihen, että aikanaan Hitas-arvonnassa esimerkiksi merenranta-asunnon osto-oikeuden voittaneella olisi ollut varaa hankkia omistusasunto muutoinkin.

– Hitas-järjestelmää on aika vaikea puolustaa muuten kuin unohtamalla tämän ikävän tosiseikan, Saarimaa jatkaa X-ketjussaan.

Hän tekee ajatusleikin. Muutetaan hitas-järjestelmää seuraavasti: Arvonnassa hitaksen saanut saa valita, ottaako asunnon vai ottaako asunnon markkinahinnan ja hitas-hinnan erotuksen rahana. Arvonnan voittajan tilanne ei voi huonontua, koska hän voi aina valita asunnon, kuten nykyään. Hän valitsee rahan vain, jos se on hänen kannaltaa parempi vaihtoehto. Veronmaksajille järjestelmä on yhtä kallis kuin nykyinen hitas, Saarimaa lisää.

– Olen varma, että järjestelmä kaatuisi heti, kun tarpeeksi moni arvonnassa voittanut alkaisi nostaa hitas-voiton rahana. Äänestäjät eivät hyväksyisi rahan jakamista arvalla hyväosasille.

– Mutta kun tuki on eräänlaista piilotukea, hitas on voinut toimia yllättävän pitkään, Saarimaa sanoo.

Helsingin kaupunki on pohtinut toimenpiteitä, joilla hitas-järjestelmän lakkauttaminen korvataan. Yhdeksi keinoksi on suunniteltu muun muassa vuokralla omaksi -mallia, jossa asunto siirtyy vähitellen asukkaansa omaisuudeksi. Kaupungin selvitys toteaa, että kehityksen tärkeänä lähtökohtana on ollut esimerkiksi Lakean Omaksi-malli.

Pohjalaiskuntien omistama Lakea-yhtiö teki konkurssin viime syksynä. Asukkaat ovat kertoneet muun muassa Ylelle ja HS:lle menettäneensä kymmeniä tuhansia euroja asuntoon sijoittamiaan rahoja.

