Historian suurin öljykriisi lähestyy, historioitsija varoittaa

Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen on jo aikaisemmin varoittanut maailmaa kohtaavasta ”tikittävästä aikapommista”, kun öljytoimitusten häiriöt vähitellen tulevat saamaan merkittäviä maailmanlaajuisia taloudellisia vaikutuksia. Nyt Owen ennustaa, investointipankki Goldman Sachsin tuoreeseen analyysiin viitaten, maailmaa uhkaavan jopa ”historian suurin öljykriisi”.
Taustalla on etenkin Hormuzinsalmen sulkeutuminen lähes kaikelta laivaliikenteeltä. Goldmanin mukaan päivittäinen laivaliikenne salmella on romahtanut 94 prosentilla sotaa edeltävältä tasolta.
– Tämä on johtanut Lähi-idästä lähtevien öljy- ja öljytuotevirtojen romahtamiseen 63 prosentilla. Vienti on pudonnut 7,4 miljoonasta 2,8 miljoonaan barreliin päivässä, ja tästä määrästä 39 prosenttia kulkee putkilinjaa pitkin Saudi-Arabian Punaisenmeren satamiin, Owen kirjoittaa.
Lähi-idän tilanne on iskenyt erityisen kovaa jalostettujen tuotteiden vientiin, Owen huomauttaa. Etenkin Aasian maat ovat riippuvaisia Lähi-idästä saatavasta polttoöljystä.
– Kiina, Intia, Japani, Etelä-Korea, Malesia, Thaimaa ja Taiwan menettävät 100 prosenttia polttoöljytoimituksistaan. Aasian ulkopuolella Yhdysvallat kärsii eniten, menettäen noin 60 prosenttia toimituksistaan.
Näitä maita uhkaa Owenin sanoin ”ekstientiaalinen energiashokki”, kun myös diesel- ja lentopolttoainetoimitukset tyrehtyvät. Toimitusketjujen häiriöt tuntuvat jo Aasiassa, kun taas Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin vaikutukset iskevät pienellä viiveellä. Owen on kuitenkin varma siitä, että öljykriisi tulee pakottamaan myös Euroopan maat toimiin.
– Seuraukset tulevat todennäköisesti olemaan vakavia, sillä puutteet johtavat säännöstelyyn, kysynnän romahdukseen (lentoja perutaan, tehtaita suljetaan) ja hintojen nousuun, kun Aasiat maat maksavat ekstraa ohjatakseen alunperin länteen suunnanneita öljy- ja polttoainetankkereita sinne.
– Tällä tulee olemaan suuria vaikutuksia myös arkielämän kokonaiskustannuksiin sekä johtamaan työpaikkojen menetyksiin. Euroopassa kuorma-autoyritykset maksavat dieselistä ylimääräistä 1 200 euroa kuukaudessa. Pelkästään Saksassa jopa 100 000 kuorma-autonkuljettajan työpaikka on vaarassa – eli noin 15 % koko alasta, Owen kirjoittaa.
Mistään lyhytikäisestä energiakriisistä ei myöskään ole kyse, Owen toteaa, sillä pelkästään yhden sodassa tuhoutuneen qatarilaisen nesteytetyn maakaasun tuotantolaitoksen korjaamisen menee arviolta viisi vuotta.