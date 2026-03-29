Historioitsija: Maailma on kohtaamassa tikittävän aikapommin

Brittiläisen historioitsijan ja kirjailijan Chris Owenin mukaan maailma on pian kohtaamassa tikittävän aikapommin öljytoimitusten häiriöiden vuoksi. Syynä on ennen muuta Hormuzinsalmen sulkeminen Iranin toimesta.

Owen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että öljyn niukkuus leviää maailmanlaajuisesti huhtikuun aikana idästä länteen aiheuttaen merkittäviä taloudellisia häiriöitä. Hormuzinsalmen sulkeminen on vähentänyt liikennettä salmen läpi 97 prosenttia, katkaisten suurimman osan Persianlahden öljy- ja kaasutoimituksista.

Owenin mukaan Aasia on selvästi Persianlahden raakaöljyn tärkein vientimarkkina. Kiina, Japani, Etelä-Korea ja Intia vastaanottavat valtaosan Persianlahden tuotannosta. Erityisesti Kiina ja Intia ovat nykyisin huomattavasti suurempia öljyn kuluttajia kuin aiempien öljykriisien aikaan.

Euroopassa riippuvuus Persianlahden öljystä ei ole yhtä merkittävää kuin Aasiassa, vaikkakin mantereen tuontimäärät ovat suuria. USA:ssa taas maan oma tuotanto ehkäisee riippuvuutta.

Owen muistuttaa, että vaikka Persianlahti ei ole ainoa raakaöljyn lähde, sieltä lähtevät toimitusreitit ovat ylivoimaisesti laajimmat ja monipuolisimmat, mikä kuvastaa alueen asemaa maailman tärkeimpänä öljyntoimittajana.

– Suurin osa Persianlahdelta lähtevistä toimituksista on pysähtymässä nyt ja 20. huhtikuuta välisenä aikana. Lähimmät alueet kokevat vaikutukset ensin, kun taas Eurooppa, Yhdysvallat ja Tyynenmeren alue viimeisenä pidempien kuljetusaikojen vuoksi, Owen avaa.

Viimeistään 20. huhtikuuta mennessä merellä oleva Persianlahden öljy loppuu, ja seuraava toimitusaalto saapuu myöhemmin, kalliimpana ja pienempinä määrinä muilta tuottajilta. Suurin kärsijä olisi Kiina, eikä sillä ole juurikaan korvaavia vaihtoehtoja.

– Euroopalla on Aasiaa monipuolisemmat hankintalähteet, kuten Pohjois-Afrikka, Länsi-Afrikka, Yhdysvallat ja Pohjanmeri.

Yhdysvallat on taas suurelta osin suojassa Persianlahden toimitushäiriöiltä verrattuna Aasian maihin, mutta globaalin hinnannousun kautta muutos näkyy myös Yhdysvalloissa.