”Historiallinen päivä” – Ruotsin Nato-matka lähes maalissa

Unkarin parlamentti hyväksyi maanantaina Ruotsin Nato-jäsenyyden äänin 188–6.

Asia etenee seuraavaksi presidentin allekirjoitettavaksi. Tehtävää hoitaa tilapäisesti parlamentin puhemies László Kövér.

Dagens Nyheter -lehden mukaan allekirjoituksen ei odoteta vievän muutamaa päivää enempää.

Parlamentti äänesti asiasta heti kevätistuntokautensa alussa. Unkari oli viimeinen Nato-maa, joka ei ollut hyväksynyt Ruotsin jäsenhakemusta.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoo maan olevan valmis ottamaan vastuunsa euroatlanttisesta turvallisuudesta.

– Tänään on historiallinen päivä. Kaikkien Nato-maiden parlamentit ovat nyt äänestäneet Ruotsin jäsenyyden puolesta, Ulf Kristersson kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kehui Unkarin parlamentin tuoretta päätöstä.

– Nyt kun kaikki liittolaiset ovat hyväksyneet asian, tulee Ruotsista 32. Nato-maa. Ruotsin jäsenyys tekee meistä kaikista vahvempia ja kohentaa turvallisuuttamme, Stoltenberg toteaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö onnitteli Ruotsin pääministeriä viestipalvelu X:ssä.

– Nyt on myös Unkari, joka oli viimeinen jäsenmaa, ratifioinut Ruotsin Nato-hakemuksen. Odotamme saavamme naapurimme liittoon. Se myös täydentää oman jäsenyytemme, Sauli Niinistö sanoo.

I welcome the Hungarian parliament’s vote to ratify #Sweden ’s membership in NATO. Now that all Allies have approved, Sweden will become the 32nd #NATO Ally. Sweden’s membership will make us all stronger and safer.

Today is a historic day. The parliaments of all NATO member states have now voted in favour of Swedish accession to NATO. Sweden stands ready to shoulder its responsibility for Euro-Atlantic security.

Välkommen till NATO, Sverige!

All NATO members have ratified Sweden's accession – an important day for the security of the Nordic-Baltic region and the Alliance.

Sweden joining NATO also sends a signal to Russia: attempts to blackmail NATO away from its neighborhood have failed pic.twitter.com/yrobZTR9GU

— Kaja Kallas (@kajakallas) February 26, 2024