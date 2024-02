Unkarin parlamentti äänesti Ruotsin Nato-jäsenyyden puolesta

Unkarin parlamentti on äänestänyt Ruotsin Nato-jäsenyyden puolesta.

Asiaa koskevaa esitystä kannatti 188 kansanedustajaa. Vastustajia oli vain kuusi.

Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifiointi edellyttää vielä presidentin allekirjoitusta. Presidentti Katalin Novák erosi tehtävästään kyseenalaisen armahduksen herättäneen kohun seurauksena.

Fidesz-puolueen edustaja, parlamentin puhemies László Kövér hoitaa tehtävää seuraavan presidentin virkaanastumiseen saakka.

Ratifiointiesitys lähetetään viiden vuorokauden kuluessa presidentille. Hänellä on viisi päivää aikaa joko allekirjoittaa se tai palauttaa asia parlamentille.

Unkari oli viimeinen Nato-maa, joka ei ollut hyväksynyt Ruotsin jäsenhakemusta. Turkki ratifioi hakemuksen tammikuun lopulla.

I welcome the Hungarian parliament’s vote to ratify #Sweden’s membership in NATO. Now that all Allies have approved, Sweden will become the 32nd #NATO Ally. Sweden’s membership will make us all stronger and safer.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 26, 2024